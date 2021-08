“En Galicia hai músicos de jazz moi bos, pero estamos dispersos”

O Canjazz continúa a súa aposta polos músicos máis mozos. Un deles é o contrabaixista Xurxo Estévez, procedente de Cotobade e que con tan só 24 anos lidera o segundo concerto desta noite [23.30 horas]. Estará acompañado de referentes como Joan Saldaña co saxo, Wilfried Wilde á guitarra e David Puime na batería.

–Esta será a súa primeira vez no Canjazz, como o afronta?

–É a primeira vez que toco como artista que sae no cartel. Teño moitas ganas porque foi un ano bastante duro para todo o mundo en xeral, e para os músicos en especial. É una iniciativa moi boa que serve para achegarlle á xente esta cultura.

–Cando empezou a tocar?

–Comecei a tocar con quince anos. Tocaba o baixo eléctrico en grupos de punk e rock en Pontevedra. Descubrín o contrabaixo no instituto grazas ao meu profesor de música, que organizaba a banda no recreo. Funme metendo pouco a pouco no mundo ata que marchei ao Musikene, o conservatorio superior do País Vasco, onde completei a miña formación.

–Como será a actuación?

–Imos tocar temas do repertorio tradicional do jazz, pero dándolle un toque actual e moderno. Tamén lle imos dar bastante potencia.

–Como definiría a situación do jazz en Galicia?

–Teño a sensación de que o jazz é unha música das cidades. En Galicia ao final é como se fose unha cidade grande, realmente hai moitos músicos de jazz e algúns moi bos. Ao non haber unha cidade grande na que poidamos estar todos xuntos, está todo moi disperso.

–Na presentación, os organizadores do festival explicaron que é un dos músicos con máis proxección. Como afronta o futuro?

–É moi difícil facer plans de futuro a longo prazo. A medio prazo, o ano que vén marcho a estudar un máster á ESMUC, o conservatorio superior de Barcelona. Quero empaparme para seguir medrando como músico. Sobre se terei proxección, espero que si.