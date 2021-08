Denunciados, rotura de escaparate, botellones y peleas en la vuelta de la patrulla nocturna a Cangas

El fin de los confinamientos y de las restricciones parece haber avivado a la exhausta movida nocturna de Cangas, que ahora recupera años de mayor esplendor en la quinta oleada pandémica. Tras el desmadre ocurrido el fin de semana del puente de San Roque, las imágenes que se vieron con gente joven ebria y en paños menores asaltando la fuente de María Soliño y su estatua, la Guardia Civil y la Policía Local coordinó sus fuerzas para hacer frente a lo que iba a venir este fin de semana, el próximo y durante las Fiestas del Cristo. La movida de ayer fue una movida custodiada por tres patrullas de la Guardia Civil y otras tres de la Policía Local, que hicieron frente a más de mil personas que salieron a la calle después de que las fuerzas del orden hicieran cumplir el horario que la Xunta de Galicia impuso a los locales nocturnos: las 03.00 horas.

A pesar de se sabía que iba a ser una madrugada vigilada, los altercados se sucedieron. Es muy difícil controlar las más de mil personas que son desalojados de los locales nocturnos para cumplir el horario de cierre. A veces no se sabe si es peor el remedio que la enfermedad. La juventud no se va para casa a las 03.00 horas y quiere disfrutar de los últimos días del verano. Manejar eso con los protocolos COVID es complicado hasta para los propios jueces. Hubo varias peleas en el entorno del centro de salud y en la avenida de Marín en el momento de desalojo, se rompieron escaparates y se arrancaron papeleras en los jardines de O Sinal. También se identificó a jóvenes que timbraban en los portales de los edificios y la Policía Local señala que hubo botellones en la avenida de Marín y la Alameda, pero que se disolvían nada más llegar las fuerzas del orden. Se incautó marihuana y se denunció a dos personas por posesión de esa droga. En los desalojos de lo locales nocturnos de la avenida de Marín se tiraron botellas de cristal y latas de bebidas, algunas fueron a parar muy cerca de donde estaban coches patrullas de la Policía Local.

La Policía Local realizó también controles de acceso y salida en la avenida de Marín, donde se detuvo a un vecino de Vigo por un delito contra la seguridad del tráfico y cuatro personas dieron positivo en los controles de alcoholemia. En la movida se denunció a tres jóvenes de Cangas, Vigo y Moaña.

La propia Policía Local de Cangas reconoce que en una zona como la de la movida de Cangas, con todos los locales concentrados, obligar a salir a todos a las 03.00 horas es un problema que habrá que afrontar próximamente. Pero está visto que es un operativo complicado. Sacar de golpe más de mil personas a la calle y que lo hagan en silencio y sin protestar es imposible. Cierto que la presencia de las fuerzas del orden disuade, pero también animan a los más osados a hacer énfasis en sus protestas. Demasiados confinamientos, demasiadas noches sin salir, demasiado tiempo de pandemia, escaso tiempo para que los negocios nocturnos se recuperen de las pérdidas que todos estos meses atrás y demasiado ruido en los tribunales.

Hubo muchos jóvenes en la zona de la movida y, aunque fue una noche complicada para la Guardia Civil y para la Policía Local, no se puede decir que se repitiera el desmadre del fin de semana anterior. Las medidas del control de la movida de Cangas no deben impedir el reverdecer de la misma, algo de lo que deben ser conscientes unos y otros.

Para el próximo fin de semana está previsto que la Policía Local pongan más agentes en las calles de Cangas, según reconocía ayer el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que insiste en la dificultad de controlar los desalojos de los locales.

Sin negociación colectiva no puede haber policía de noche

Desde la Policía Local de Cangas se responde al PP, que asegura que no existe voluntad política para poner en marcha de una forma definitiva la patrulla nocturna de la Policía Local. El PP entiende que se dan las condiciones al estar consignadas en los presupuestos 6 plazas de policía que cobran nocturnidad. Se recuerda que ningún policía de día puede ir a la noche sin no hay negociación colectiva. El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, afirma que hay una sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Pontevedra y otra del de Ourense que confirman esta situación. De ahí que se esté pendiente a un informe de Intervención, que ya había solicitado el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos. El Partido Popular de Cangas sostiene todo lo contrario. Considera que si ya están consignadas plazas de policía con nocturnidad el servicio se puede prestar ya, sin necesidad de esperar nada más y que eso no contradice ninguna sentencia judicial.