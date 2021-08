La señal de prohibido a la circulación de vehículos los domingos y festivos en la calle Eduardo Vincenti de Cangas, está provocando las quejas vecinales porque no saben por qué motivo se ha hecho peatonal sin previo anuncio. También está provocando las quejas de conductores que han sido multados y que alegan que la señal es poco visible para los que, sobre todo, bajan de Benigno Soage y la costumbre les lleva a torcer hacia esta calle que bordea la alameda.

Es el caso de un vecino que asegura que fue multado por una patrulla de auxiliares de Policía Local, con una sanción de 80 euros que se queda en 40 por pronto pago, pero que él ha recurrido. Fue un domingo. Señala que él no sabía que había esa señal y que al doblar la calle hacia la derecha, no la vio, y se encontró con la patrulla que le dio el alto. El conductor alegó que él no sabía que existiera esa señal y la patrulla le confirmó que estaba allí desde hacía tres meses. Sin embargo asegura que otros conductores tampoco la vieron y fueron parados ese domingo por los policías.

Apoyo de Faro Lagoa

Con la ayuda del exconcejal y líder del partido Indeca, Nardo Faro Lagoa, presentó una alegación en el Concello, preguntando en qué comisión informativa o junta de gobierno se aprobó colocar esa señal y que tal y como está ubicada carece de visibilidad desde un vehículo en marcha, de ahí que solicita la anulación de la sanción. Faro Lagoa asegura que él consultó en secretarías de otros concellos y en todas le confirmaron que la colocación de señales debe pasar antes por la aprobación de la comisión de Tráfico correspondiente y junta de gobierno.