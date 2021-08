Cangas tendrá de forma provisional patrulla nocturna de la Policía y sus efectivos serán voluntarios

Aunque no quedó muy bien explicado y el sindicato de la Policía se niega a hacer declaraciones, lo cierto es que habrá para los próximos fines de semana del mes de agosto y para las Fiestas del Cristo de Cangas, patrulla nocturna de la Policía Local. Será un parche, hasta que se encuentre la fórmula que encaje a largo plazo mientras no se aprueban los presupuestos. Y será voluntaria. Sí, no se impondrá a nadie que entre en los turnos de noche, pero parece ser que ese no es problema. De hecho, ya ayer se establecieron los turnos. Pero la reunión de ayer entre la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, el jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, el sindicato de la Policía Local y el representante sindical de los trabajadores municipales, fue tensa, muy tensa. Se golpeó sin piedad la idea de que hay que solucionar un problema que tiene el pueblo antes de que resolver problemas de índole burocrático que a los vecinos no les interesa. Se golpeó la transparencia, la libertad de expresión y se estuvo más pendiente de la crítica.