Vecinos del Camiño Vello de San Roque, en la parroquia canguesa de Darbo, llevan años de lucha para poder contar con buenas conexiones a internet en sus casas, cosa que no tienen pese a que están muy cerca del casco urbano de Cangas y a 200 metros de la estación central de telefonía. En un escrito presentado en el Concello aseguran que llevan tiempo solicitando los servicios de fibra de banda ancha, para tener una red más potente de transmisión de información, que las diferentes compañías de telefonía ofertan sin alcanzar con éxito la contratación de estos servicios después de varios intentos. Las respuestas que reciben por parte de las compañías “son siempre positivas en una primera consulta”, pero rematan con la denegación del servicio atribuyendo las causas a problemas técnicos que “no son suficientemente motivados, ni expresados con claridad”.

No entienden la situación porque aseguran que la demanda del servicio es alta en el tramo del Camiño Vello de San Roque, que va desde los primeros números hasta el 43, con más de 50 familias que intentan tener la fibra de banda ancha. Señalan que, por lo menos, hay cinco viviendas que sí la tienen por lo que aseguran que no puede haber argumentos técnicos para no ponerla.

Por eso, que los vecinos han recurrido al Concello, y en concreto a la alcaldesa, Victoria Portas, conscientes de la apuesta que desde la institución municipal se pretende por la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones y la digitalización, para que medie con las compañías y las viviendas del Camiño Vello de San Roque tengan un mejor acceso a internet.

Recuerdan que este esfuerzo que está realizando el Concello se tradujo en fechas recientes en la puesta en marcha de pequeñas acometidas en el rural para la instalación de fibra: “Entendemos que resulta prioritario e imprescindible para el Concello contar en todo el territorio municipal con una plena cobertura de una infraestructura tecnológica actualizada y adaptada a las necesidades de la sociedad del siglo XXI en el que estamos, velando por la cobertura de los servicios de comunicación”. Entiende que esta apuesta por la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones responde también al compromiso del Concello de avanzar en la reducción y eliminación del papel y el paso a una administración electrónica y que resultan imprescindibles para facilitar el acceso a los servicios públicos sanitarios o educativos y para facilitar el acceso al empleo, sobre todo ahora, con el incremento del teletrabajo con la pandemia del COVID-19.

Señalan que la falta de una infraestructura de fibra de banda ancha en el Camiño Vello de San Roque está provocando una discriminación en el acceso a todos estos servicios, sobre todo con las circunstancias de la pandemia, ya que hay más personas que precisan esta herramienta tecnológica para trabajar, estudiar o realizar trámites con la administración.