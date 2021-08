Moaña tendrá hoy el resultado de los análisis de las playas de O Cocho y O Arnado

Este martes los inspectores del Servizo de Sanidade Ambiental de la Xunta de Galicia recogieron muestras en ambos arenales y el gobierno local espera tener hoy los resultados y que estos sean satisfactorios para poder reabrir dos playas acordonadas.

Asimismo, el acceso al arenal de O Cocho por la antigua cantera ya tiene las catas de más de cuatro metros de profundidad tapadas, tras dos jornadas de trabajo arrojando camiones de arena y de zahorra para cubrir los peligrosos agujeros. Este cierre es indispensable para que el Concello acuerde reabrir esta playa muy utilizada por los vecinos de O Latón si las analíticas arrojan un resultado positivo.

Durante esta semana las mariscadoras a pie no faenaron al no haber mareas suficientes. Ayer regresaron al trabajo pero lo hicieron frente a la Alameda, para no acercarse a la zona que todavía sigue cerrada.

El trabajo de sustitución de la tubería averiada se realizó de madrugada, para que el alivio de aguas fecales fuese lo menos lesivo posible.

El personal de Aqualia había conseguido restablecer el servicio a las ocho de la mañana, después de las pertinentes pruebas y tras sustituir unos tres metros de tubería. Los tramos abiertos se cubrieron con arena y zahorra retirando las piedras originales para minimizar el riesgo de nuevas roturas.

Ayer mismo la alcaldesa, Leticia Santos, remitió a colectivos implicados en el sector del mar como el Intecmar la comunicación de que el saneamiento moañés ya funciona correctamente.