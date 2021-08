“Parece que nos invaden”

El propietario de camping de Francón, Manuel Herbello, afirma que es mentira que en la playa exista reserva de espacio durante la noche por parte de los bañistas. Manifiesta que nadie sale del camping hasta que no se abre el portalón que da acceso directo al arenal. “Es todo mentira. Es a las 08.30 horas cuando los campistas empiezan a reservar espacio en la playa, acto que no se produce de noche, por lo tanto es legal. Esto todo viene de cuatro personas que tienen casa en Francón para veranear, pero ni tan siquiera son de aquí. De noche no queda nada en la playa, como no sea algo que quedó olvidado. Los campistas no entienden todo este jaleo.

En mayo, el camping no estaba abierto y la playa estaba totalmente ocupada”. Es la opinión de Manuel Herbello, que asegura que lleva años informando a la gente de lo que se puede hacer y lo que no en la playa. Si desde el Concello se considera que la reserva de espacio durante del día no se debe practica, que lo haga constar en una normativa y se cumplirá. ¿Pero quién no reserva un espacio en la playa cuando se va a comer? . Esto sucede en todas partes.”

“¡Nudista, prohibido bañador!”

En la parroquia de Hío, en el cruce de la bajada a Nerga, las señales indicadoras de las playas aparecieron con pintadas para reivindicar las playas de Viñó y de Barra con nudistas. En uno de los carteles donde se informa de la dirección de la playa de Viñó, arriba aparece las frases ¡¡Prohibido textil!! Nudista. En la señala de indicación de la playa de Barra la pintada es: Prohibido el bañador. Nudista. Los vecinos de la zona quieren denunciar este tipo de pintadas con las que no están de acuerdo en absoluto. Lo cierto, es que oficialmente, ni Viñó ni tan siquiera la famosa de Barra están catalogadas como playas nudistas. Como tampoco lo están la playa de los Alemanes (en el extremo de Rodeira) ni la de Lajuelas. No obstante, el nudismo se practica en estos arenales desde hace tiempo y el incidente del domingo con los tripulantes de una embarcación fue solo algo muy puntual.