La multas en la zona rural dejarán en las arcas de Cangas más de medio millón de euros este año

Vecinos de los Xardines de Andrea, antes Plaza de A Palma, presentaron en el Concello de Cangas videos y fotografías de la larga noche del sábado, donde se produjeron distintos actos vandálicos; el más destacado los jóvenes subidos a la estatua de María Soliño. Entre todo este materia aparecía el video de un joven que había aprovechado la ausencia de la patrulla del coche de la Guardia Civil para subir a él, hacerse un selifi después marchar dejando la puerta abierta. Supuestamente, este video llegó a estar en las redes sociales por un espacio breve de tiempo y después fue borrado.

La Policía Local tiene identificado a la persona que se subió a la estatua de María Soliño. Según las fuerzas del orden, en la avenida de Marín había en la noche del sábado más de mil personas, muchedumbre que se antojaba difícil de controlar. No obstante, de momento no se actuó contra el joven. Primero se van a examinar todos los videos que los vecinos pusieron a disposición del Concello de Cangas y después comenzarán las denuncias que cupieran lugar.

Por lo que respecta a la puesta en marcha de la Policía Local Nocturna, hoy está prevista una reunión entre Intervención, la alcaldesa de Cangas y los sindicatos. El objetivo de esta reunión es desbloquear la situación burocrática que impide que haya presencia policial por las noches en Cangas. Por un lado, el Intervención lo impide, al no haber un nuevo presupuesto aprobado y por otro el sindicato está de acuerdo en salir a patrulla y esperar a la aprobación del nuevo presupuesto para este año para comenzar a cobrar. El sistema de horas extras no es muy factible porque hay un topo de ellas. Otro dato que debe animar a que se ponga en marcha la patrulla nocturna, es que este año se tiene previsto superar el medio millón de euros de recaudación, principalmente en actuaciones en zonas de playas. En años anteriores esta cifra rondaba los 200.000 euros. Desde el Concello de Cangas se asegura que solo con las sanciones que se imponen en controles de alcoholemia durante la noche ya es rentable ese servicio.

El jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, considera que la patrulla nocturna tiene que entrar sí o sí en servicio. Los trámites burocráticos impiden hasta este momento que el deseo de toda la plantilla de la Policía se haga efectivo, de ahí que la de hoy se prevea una reunión tensa, entre políticos y técnicos. El hecho de que el presupuesto de 2021 no esté aprobado. Está vigente el de 2020, que se prorrogó. Si se aprobara el presupuesto de 2021 se acabarían todos los problemas, pero no parece que esto vaya a suceder de inmediato. La solución de retomar la patrulla nocturna por decreto de la Alcaldía no la quiere nadie. Pero sí Intervención no da el brazo a torcer no quedará más remedio. La voluntad de gobierno es ponerla en marcha ya. Hay que tener en cuenta que muy pronto Cangas comenzará con el programa de las Fiestas del Cristo. Si bien no se espera un cartel lleno de conciertos, sí que aumentará la movida nocturna en las calles de la villa.

Está previsto, también, que mañana se celebre la mesa de coordinación entre fuerzas de seguridad, simpre, claro están, de que al final se superen los escollos y la Policía Local pueda retomar su servicio de noche, de lo contrario la mesa de coordinación no tendría sentido alguno.