El Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu dedicará su sección Retrospectiva a los trabajos de la National Film Board of Canada, la mayor productora pública del mundo, que también será protagonista del segundo de los Cadernos FICBueu. El certamen se desarrollará del 10 al 19 de septiembre en el Centro Social do Mar y tendrá como novedad la Sección Carta Branca, en la que se proyectarán cinco títulos seleccionados por Marc Bertrand, productor de la National Film Board of Canada desde 1998.

Será el 13 de septiembre cuando se presenten los Cadernos FICBueu “O National Film Board of Canada e a súa idade dourada da curtametraxe (1965-83) y se proyecte “In the labyrinth” como apertura de una Retrospectiva que irá del martes 14 al viernes 17.