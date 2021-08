La playa de Barra carece de canal de entrada y salida para embarcaciones

Los técnicos de Salvamento no tienen constancia de que este año haya más incidentes que otros entre bañistas y tripulantes de embarcaciones en las playas de Cangas. Pero aseguran que lo que ocurrió el domingo en Barra era algo que se podía esperar. Desde el Concello de Cangas se recuerda que este año, por primera vez, se hizo el balizamiento de playas con informe positivo de la Capitanía Marítima de Vigo. Fue la primera vez que se solicitó y la respuesta fue positiva. El Concello de Cangas entiende que de esta manera tiene un respaldo legal del que antes carecía.

Lo que sucedió en Barra y que provocó la pelea entre nudistas y los tripulantes de una embarcación auxiliar era como la crónica de una reyerta anunciada. Afirman los técnicos del Concello que en Barra no hay canal de entrada ni de salida de embarcaciones, como en muchas otras playas de Cangas. “Este año pudimos comprobar que no era obligatorio para todas las playas, como se nos había dicho siempre. Así que hay algunas que las tienen y otras que no. Entre las primeras: Rodeira, Nerga, Liméns, Areabrava, Vilariño, Arneles y Menduiña; entre la segundas, Pimpín, San Xián y Barra. Se trata de evitar conflictos como el de ayer. El Concello de Cangas tiene la intención de consultar con Capitanía Marítima de Vigo sin la zodiac que entró en la playa de Barra se puede considerar embarcación o objeto flotante. Si es lo primero, no podía entrar, mientras que si se considera lo segundo, como canoas sí podría hacerlo, pero no de forma reiterada.

Por otra parte, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, anunció ayer que el Concello había presentado una queja formal ante la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo y ante la empresa que gestiona la recogida de Basura. La queja es porque la empresa, este año, no amplió el número de contenedores en playas, como se hacía otros años. La regidora local afirma que una población de de 26.000 habitantes, que en verano multiplica por tres sus residentes, sigue con el mismo número de contenedores. Añade que esta circunstancia hace que después se vean imágenes de contenedores a rebosar de basura o con ella fuera. Victoria Portas asegura que Urbaser no cumple desde que sabe que se le van a rescindir el contrato. Afirma que la empresa no hace toda la recogida y que así se pueden ver estas imágenes en la zonas de playas que dejan en muy mal lugar al Concello de Cangas. Añade que no puede ser que en época de pandemia no se atienda como es debido este servicio, de ahí la queja formal.

En otras ocasiones, la concejala de Servicios del Concello de Cangas, Aurora Prieto, manifestó ya que la empresa no reponía los contenedores que estaban en mal estado y que tampoco se lavaban, dejando tras de sí olores nauseabundos.

La Mancomunidad de Municipios de O Morrazo debe ahora contestar a la queja formal del Concello de Cangas. De momento, es el único concello de los tres que protestan seriamente por cómo se realiza el servicio.