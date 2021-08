Una operación a la luz de la luna

A las ocho de la mañana de ayer y después de una noche entera de trabajo, los operarios de Aqualia consiguieron restablecer completamente el servicio de saneamiento de aguas después de la rotura en una tubería detectada el jueves junto a la playa de O Cocho y que originó vertidos de fecales y obligó a cerrar este arenal. El trabajo, que comenzó sobre las 23.00 horas, consistió en la excavación de una zanja de 4,20 metros de profundidad en el punto en el que se detectó la fuga tras las catas del viernes. Hasta siete operarios de Aqualia además de las excavadoras participaron en la operación por la noche y con la ayuda de potentes focos. A las 6.30 horas el nuevo tramo de tubería estaba instalado y con las pruebas de presión el servicio se restableció menos de dos horas después. Las tareas se programaron de noche al tener que retirar la presión de la tubería y suspender el saneamiento, aliviando la carga de aguas fecales en la playa de O Arnado, en Meira, que también fue cerrada por ese motivo.

Pese a restablecerse el servicio, ambos arenales estarán cerrados al baño por lo menos hasta el jueves. Se espera que hoy técnicos del Servizo de Sanidade Ambiental de la Xunta recojan muestras de agua para analizar. Si los resultados son positivos, el jueves se podría restablecer el baño. Eso sí, desde el Concello señalan que en el caso de O Cocho deben quedar plenamente tapadas las siete catas de 4 metros de profundidad abiertas. Ayer se esperaba la llegada de camiones de arena y de zahorra para cubrirlas, tras la retirada de las piedras pesadas que habían ocasionado la rotura.

El tramo dañado y sustituido mide unos 3 metros y la tubería es de PVC de 500 milímetros. Se trata de una conducción con unos 20 años de antigüedad, que data de la construcción de la estación depuradora de O Latón. La brecha abierta medía alrededor de 1,5 metros y estaba a una distancia de 80 metros de la playa de O Cocho. Sin embargo, las aguas fecales aliviaron por este arenal tras filtrarse por las piedras.

Los operarios de Aqualia, agotados tras una noche entera de trabajo, explicaron que gracias a trasladar las tareas a la madrugada, el agua aliviada por O Arnado fue de un 25% de los aportes de fecales habituales en horario diurno. Esperan que los análisis, pasadas varias mareas, arrojen valores positivos y este jueves se pueda reabrir el baño en las dos zonas. No se cortó el acceso a la playa de A Xunqueira, al estar lejos de la zona de alivio. El operativo se realizó en coordinación con Augas de Galicia, el Intecmar, la Consellería de Sanidade y la Cofradía de Pescadores, cuyos trabajadores no tuvieron que cambiar su rutina por este alivio, al no haber mareas suficientes, estos días no faenaron las mariscadoras a pie.

Finalmente fueron nueve las horas con el saneamiento suspendido, por debajo de las 12 horas previstas en el aviso que el Concello dio a la Xunta. La alcaldesa, Leticia Santos, agradeció ayer “al equipo de la concesionaria del ciclo del agua su esfuerzo, con un trabajo de 24 horas seguidas para localizar la avería y con una jornada nocturna para el arreglo, minimizando el impacto ambiental”. Apeló también a la paciencia de los vecinos para no usar de momento las dos playas acordonadas. Es más, incluso se valló el acceso a la cantera de O Cocho, ayer por la tarde, con estructuras metálicas, después de que el fin de semana la Policía Local tuviese que advertir a varias personas.

La normalidad en el litoral moañés en pleno mes de agosto queda ahora solo pendiente de los análisis del agua.