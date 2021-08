El Concello convoca a la mesa de coordinación para luchar contra los desfases del ocio nocturno

La intención del gobierno es convocar ya la mesa de coordinación, porque es difícil que haya tiempo ya a que se celebre una Junta Local de Seguridad. Lo que se pretende desde el gobierno es coordinar las fuerzas y que no exista este vacío que provoca actuaciones de desmadre con la noches del sábado al domingo pasado.

Coordinación de fuerzas

La coordinación de fuerzas se antoja necesaria para evitar escenas como las que se vieron el pasado fin de semana y que se pudieron grabar a través de teléfonos móviles. Desde el gobierno local se recuerda que se trata de alteraciones del orden público y de seguridad ciudadana. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), ya anunció que la Policía trabaja en la identificación de los jóvenes que se subieron a la estatua de María Soliña en la fuente que hay en los Xardines de Andrea. La Policía Local quiere examinar con detenimiento los vídeos que se subieron a las redes por si hay material probatorio suficiente para denunciar a los que participaron en este desmadre y acusarlos de alteración del orden público y daños a las cosas. También se les puede denuncia por la ordenanza de convivencia ciudadana, que según la Policía Local, los participantes en la movida que recogen los vídeos se la saltan.

Ante la demanda vecinal de que se retome la patrulla nocturna de la Policía Local, la alcaldesa de Cangas señala que existe voluntad política y policial para poner en marcha la patrulla nocturna, pero lo que no hay es respaldo de Intervención, que frena la iniciativa mientras no haya un nuevo presupuesto. Hay que recordar que el presupuesto de 2020 está prorrogado en este 2021. Pero la propia Policía, ya en época del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, planteó una solución, que era de que si el problema era que no estaba aprobado un nuevo presupuesto, que los agentes comenzarían a trabajar y que esperarían al nuevo presupuesto para cobrar. Ahora mismo, el trabajo nocturno se computaría como horas extras, ya que la Patrulla Nocturna como tal desapareció debido a las jubilaciones que se produjeron.

El gobierno local quiere que las medidas que se acuerden empiecen a funcionar ya este fin de semana. La alcaldesa Victoria Portas asegura que no se pueden consentir determinados comportamientos, además de recordar que estamos en pandemia y existen unos determinado horarios y protocolos que incumplir. Afirma que de nada vale que se esté confeccionando un programa de fiestas consecuente con la época de la pandemia, si después existen este tipo de comportamientos ciudadanos, donde el descontrol es absoluto. A partir de las 03.00 horas no pueden juntarse no convivientes en el nivel medio de contagios que ahora mismo está Cangas. Los ciudadanos de Cangas estaban ayer indignados con todo lo que había sucedido el fin de semana en las calles de Cangas. También es cierto que el pasado es el fin de semana que más desplazamientos provoca cada año , sobre todo a la zona de playas y que era el primero sin la exigencia de certificado COVID en la hostelería. Los profesionales del sector a nivel local tienen miedo a que estas situaciones repercutan en ellos para mal, otra vez.

Cristales rotos en el recinto de la estatua

El cristal que rodea la fuente que preside la estatua de María Soliña está todo agrietado. Algunas marcas ya viene de atrás, pero otras son tan recientes como la de este fin de semana. Fue en esta plaza donde más se notó la concurrencia de jóvenes, a los que este verano se les responsabiliza de todo. Al principio de la pandemia también se decía de este sector de la población que eran los supercontagidores. Son jóvenes que perdieron la oportunidad de hacer muchas cosas por primera vez, poque las circunstancisa de la pandemia se lo impedía y aún lo hace. Pasaron por el confinamiento y también se les prohibieron las fiestas, hasta reunirse.