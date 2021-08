Aquí no hay terremotos pero la tierra se hunde.

En vez de moda lo de la playa es una plaga

Esperemos que esta moda que deja a las playas sin playa sea tan fugaz como el veranillo de San Martín. Sí, ya se que es poner esperanzas donde nos las hay, porque esto es tremendo. Ya no ya calas donde cobijarse, ni rocas en la que colocarse. La playa está tomada y creo que esta moda se incrementó con la pandemia. Descubrimos con desasosiego que también ocurre lo mismo allá en el norte. Allí, donde había playas que nadie pisaba ahora hay que poner el cartel de aforo completo. Y eso que la población no va en aumento. Lo de Cangas este verano es para echarse las manos a la cabeza. Y eso que no tuvimos julio, o quizás por eso.

El PP señala su objetivo

El PP de Cangas por fin enseñó los dientes. Tiene como objetivo saber quién organizó el homenaje a los olimpicos y habla de posibles contratos irregulares. Espera poder abrir otro frente al gobierno local con la intención de no dejarlo respirar. Además, con este asunto pretende poner al descubierto personas que están detrás de la alcaldesa de Cangas y que mueven mucho, dice el PP.