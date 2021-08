Cangas disfruta de su éxtasis olímpico

Cangas sumó ayer una nueva medalla. Esta de carácter colectivo y con un fuerte componente emocional. El municipio se volcó para ofrecer a sus medallistas en los Juegos Olímpicos de Tokio un recibimiento a la altura de sus logros. No fue todo lo multitudinario que sería en cualquier otra ocasión por culpa del COVID-19, que obligó a restringir el acceso a la explanada de Ojea y limitar la presencia a un máximo de 400 personas. No estaban todos los que son, pero sí que son todos los que estaban. La cesión del portero Iván Villar al Leganés y el inicio de la Liga en Primera y Segunda División impidió que el deportista estuviese en persona en Cangas, pero dejó un mensaje grabado que pudo escucharse durante el acto. Allí estaban Teresa Portela, medalla de plata en K1-200 metros; Rodrigo Germade, medalla de plata con el K4-500 metros; y Rodrigo Corrales, bronce con la selección española de balonmano. También estaba entre los presentes el entrenador cangués de windsurf, Marcos Fernández, que formó parte de la delegación española en Tokio.

La Asociación de Alfombras de Bueu, con socios en Cangas, se encargó del primer homenaje. Justo delante del palco de Ojea confeccionó un tapiz en el que se representaban los anillos olímpicos y el lema “O voso exemplo é ouro para Cangas”. Una idea que estuvo muy presente a lo largo de todo el acto de reconocimiento, tanto por parte de los protagonistas como de las autoridades, que hicieron hincapié en la cultura del esfuerzo, el sacrificio y en que los cuatro medallistas constituyen un referente para el municipio y, especialmente, para los más jóvenes.

Sobre el escenario se reunieron los tres medallistas presentes ayer en Cangas; la alcaldesa, Victoria Portas; el jefe del Servicio Provincial de Deportes, Daniel Benavides; y el diputado Manuel González en representación de la Deputación de Pontevedra. El encargado de conducir el acto fue el periodista Xosé Manuel Moldes, que ayudó a que los deportistas hablasen de su experiencia, sus emociones y planes de futuro. Uno de los detalles más celebrados fue que Corrales, formado en las categorías inferiores del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo antes de que lo fichase el F.C.Barcelona, se subió con una camiseta del club cangués y el dorsal 36, que era el que solía llevar.

Los tres hablaron de lo que se siente al subirse a un podio olímpico, una experiencia en la que confluyen diferentes sentimientos. “Es una gran felicidad. No solo por mí, sino por todo mi entorno y todo el mundo que hizo posible que yo estuviese allí”, decía Teresa Portela. “Es una mezcla de sentimientos brutal, en la que piensas en todo el camino recorrido hasta allí”, apuntaba por su parte Rodrigo Germade. Por su parte, Corrales lo definió como un “éxtasis de emociones” y se mostraba impresionado porque “a toda esta gente le hace más ilusión que a nosotros mismos, lo que es algo increíble”.

El podio y las medallas son el colofón a un camino muy largo, sobre todo en el caso de Teresa Portela que con las de Tokio ya ha estado en seis olimpiadas y no descarta las séptimas en París 2024. La palista de Aldán habló de su insistencia y empeño en alcanzar una medalla que es la “guinda” a una trayectoria espectacular, jalonada por cantidad de podios europeos y mundiales. “Todo el mundo lo quiere todo ya y ahora, pero no es así. Lo importante es trabajar, es un largo camino y no es cosa de un día”, recalcó echando la vista atrás.

Una idea que también compartieron sobre el escenario Corrales y Germade y los tres coincidieron además al destacar el trabajo de la base, las estructuras de los clubes en los que crecieron y las familias. “Esto es algo extraordinario y viene de la posibilidad y las oportunidades que nos ofrece Cangas y la comarca de O Morrazo de practicar distintos deportes. Esperamos servir de fuente de inspiración para las siguientes generaciones”, decía Corrales, que defendió que el deporte gallego “puede sacar pecho” después de su colección de medallas en Tokio. Rodrigo Germade subrayó que “no hay que obsesionarse” y la “importancia de la constancia”. La presencia de los tres sobre el escenario de Ojea tiene que servir para que los que ahora son solo unos niños y niñas “vean que esto es posible, nos tienen aquí como personas de carne y hueso”, expresó Teresa Portela, sin olvidarse de recalcar la importancia de “jugar y disfrutar”.

Los planes inmediatos de los tres son algo diferentes. Corrales viaja hoy mismo a Hungría para incorporarse a su club, el Veszprém; Germade se pondrá de inmediato a preparar el mundial de Dinamarca, que es dentro de un mes; y Portela reconocía que ahora se tomará unas merecidas vacaciones. En el horizonte de los tres está el deseo de llegar a París 2024. Teresa Portela tendrá que cambiar de distancia y Germade no descarta combinar el K4 con un K2.

Los tres estuvieron arropados por la música tradicional de Tromentelo y por representantes institucionales, cuyas intervenciones quedaron para el final. “Algo tiene Cangas. No es solo la cuna del deporte olímpico en Galicia, sino en España”, dijo Daniel Benavides, que con humor propuso cambiar el famoso dicho de “a chorar a Cangas” por el de “a facer deporte a Cangas”. Con un punto de humor intervino también Manuel González, que recordando todas las medallas que ha sumado Cangas desde el año 2004 “en Grecia ya se están preocupando y preguntándose si las olimpiadas nacieron allí o en Cangas”. La encargada de despedir la ceremonia fue Victoria Portas, que tuvo unas palabras especiales para las familias de los deportistas. “Son quienes les acompañan en los triunfos y las que lloran con ellos cuando esos triunfos no llegan”. Y dejó un mensaje para esas generaciones futuras que ven a Teresa Portela, Rodrigo Germade, Rodrigo Corrales y a Iván Villar con justa y merecida admiración. “Todos los niños y niñas querrán ser olímpicos, pero deberían quedarse con lo buenas personas que sois. Sois todo un referente”, afirmó en el cierre del homenaje.

Orgullo y gratitud en la firma en el libro del Concello de Cangas Antes de las fotos y firmas con los los aficionados y vecinos, los tres medallistas olímpicos presentes ayer en el homenaje dejaron estampadas sus impresiones y sentimientos en el libro de honor del Concello de Cangas. Sensaciones y sentimientos en los que se mezclan el orgullo y la gratitud por el apoyo y cariño recibido. “Moitísimas grazas por este recibemento e todo o cariño do pobo de Cangas. Orgullosa de enriquecer a cultura deportiva do noso pobo”, escribió en primer lugar Teresa Portela. El testigo lo recogió a continuación Rodrigo Corrales. Sempre foi un soño para min ser olímpico. Hoxe podo dicir con orgullo que ademais son medalla. Grazas de corazón á nosa fermosa vila por darme a oportunidade de medrar nas súas rúas. Por unha Cangas olímpica!”. Y para acabar Rodrigo Germade escribió en las páginas del volumen: “Para mí es todo un orgullo firmar las páginas de este libro, poder llevar el nombre de nuestro pueblo por el mundo y firmar una página para la historia de nuestro amado pueblo”. Ojalá puedan volver a firmar en el futuro. Sería señal de nuevas conquistas y alegrías deportivas.

