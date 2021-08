Cangas actúa contra la reserva nocturna de espacio en playas en un día con 102 multas en los arenales

La Policía Local de Cangas tiene previsto plantarse hoy a las 06.30 horas en la playa de Francón con la intención de retirar las toallas, sillas, hamacas y otros efectos que los bañistas hubiesen dejado con la intención de reservar sitio en el arenal, al más puro estilo del sur. En Cangas no se quiere que esta moda se imponga y ante la denuncia de vecinos, con imágenes incluidas, de que esta moda comenzaba a imperar en Francón, la Policía decidió intervenir. Pero no hubo sanciones. Para que las hubiese sería necesario que se demostrara que los mencionados efectos se habían dejado de noche, algo que impide la ordenanza municipal de playas en su artículo 15. Así que si la Policía encuentra hoy de madrugada toallas, hamacas o sillas en Francón o en cualquier otro arenal de Cangas procederá a retirarlas y trasladarlas al Concello. En el caso de que sus propietarios acudan a su rescate será cuando se pueda multar, no antes.