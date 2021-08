Mar condiciona a un acuerdo con bateeiros que vuelva la pesca de recreo a A Mosqueira

El portavoz del PP de Moaña, José Fervenza, había anunciado el miércoles a los pescadores de recreo afectados por la prohibición de pescar en el muelle de A Mosqueria, en Moaña, que iba a gestionar una reunión con la conselleira de Mar, Rosa Quintana, y ayer mismo se celebró en Santiago con la presencia del director de Portos, Roi Fernández, ante la ausencia de la presidenta, Susana Lenguas, que está fuera de Galicia. Acudieron seis representantes de los pescadores, además del propio Fervenza y el concejal Vicente Verdeal.

La conselleira escuchó toda la indignación que la resolución para la práctica de la pesca de recreo en los muelles autonómicos había levantado, y que afecta a dársenas, como la de A Mosqueira, en donde siempre convivió esta pesca por las noches, en una tradición de padres a hijos y que ayudaba también a vigilar la embarcaciones de los bateeiros que descargan en estas instalaciones de Puertos de Galicia.

Rosa Quintana les abrió una puerta a la esperanza para que se pueda modificar la resolución de Portos, pero condicionada al consenso con el sector bateeiro que es quien desarrolla la actividad profesional en este muelle, en donde descargan barcos de mejillón no solo de Moaña, sino de Meira, Domaio y de San Adrián de Cobres.

Los pescadores quedaron con la conselleira en mantener una reunión con los bateeiros para concretar qué horarios podrían hacer compatibles a ambas actividades -la de la pesca de recreo y la descarga de mejillón- de tal forma que ellos puedan echar sus cañas deportivas fuera del horario del trabajo de los mejilloneros; como también marcar muy bien los condicionantes para realizar esta práctica secundaria en el muelle, como la prohibición de subirse a los barcos para pescar, entre otras cuestiones. Los pescadores siempre han defendido que su presencia por las noches en el muelle ayudaba a vigilar las embarcaciones, evitar robos, y que la práctica de la pesca deportiva se transmite de padres a hijos y es una manera de evitar que la juventud se vaya al botellón. Hay pescadores que han metido esta vocación a sus hijos y si no pueden echar sus cañas en los muelles por las noches, ¿qué alternativa les queda más que el botellón?, se preguntan. Añaden que muchas personas les paran para decirles que no entienden por qué Portos no permite pescar en A Mosqueira, incluso entre la propia Guardia Civil que vigila el cumplimiento de la prohibición. En la tarde de ayer, los representantes de los pescadores que se reunieron con la conselleria convocaron a los compañeros en el muelle para trasladarles lo abordado.

El pasado martes se reunieron con la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, que se comprometió a gestionar una entrevista con la presidencia de Portos.