Los Xardíns do Sinal, en Cangas, acogen desde hoy la 16 edición de la Feira de Oportunidades do Morrazo, que se prolongará hasta el domingo, en horario de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas. La feria se desarrolla en haimas de 5x5 metros que dan forma a un espacio en forma de “T”, con más de 1.000 metros cuadrados.

En el certamen participan 26 expositores para poner a la venta el stock de sus establecimientos con rebajas de hasta un 70%. Las firmas participantes son Rincón de Po, Foot on Mars, Chester, Colors, Zapatería Pegadas, IT Logos, Tecnosat, AleAli Zapatería, Badum Badero, Nöetta, Imagen Complementos, Deportes Oliver, Duende, Mímate +, Osbs Clothing, Ferretería O Muelle, Blondie by Noe, Cinania Shop, Complementos Lita, 7 Fresas, Atrezzo, Lencería Glamour, Nene’s Moda infantil y juvenil, Óptica Studio, Cousiñas de Kela y Mercaroupa.