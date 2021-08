La prueba del cartón.

Ahí están los contenedores de la calle Baiona, todos vacíos y los cartones en la acera. Y claro, después se culpa a los que gobiernan de esta falta de urbanidad. Pero desde Servicios del Concello de Cangas se quiso sacar esta fotografía para dejar clara de quién es la culpa. Eso no quita que sería conveniente cambiar unos cuantos contenedores y que los que hay se laven con la frecuencia que sería necesaria.

Muchos están aún en Atapuerca

Esperemos que en la Feira de Oportunidades que se abre en Cangas no ocurra lo que ocurrió en la Festa da Cerveza Artesana. Resulta que no se colocaron baños portátiles y el entorno que da al mar se convirtió en un aseo asqueroso. No hubo vergüenza alguna en orinar y defecar en él. La Feria de Oportunidades tiene a su favor que no hay puestos para beber, que la gente acude a comprar movida por las gangas que hay a la venta, y que muchos turistas están esperando. En muchos aspectos no pasamos de Atapuerca.

El gobierno monocolor

Seguimos con un gobierno monocolor en Cangas que parece que se siente cada vez más a gusto. Saben sus miembros que se tienen que someter al látigo de la oposición en los plenos para sacar adelante sus proyectos, pero no parece que les afecte demasiado. No se ve intenciones de nada más. Eso está provocando cierta perpejidad en determinados partidos políticos de la oposición. Pero ACE sabe que puede hacer poco, pero que la Junta de Gobierno Local la tiene a su favor. Antes no la tenía cuando gobernaba en coalición con el PSOE.