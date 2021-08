“A ningún novelista se le hubiera ocurrido la historia de la familia Rosales Villanueva”

Así surgió “Le pusieron libertad”, una narración de los pasos del bueués Emiliano Rosales por el Batallón Amuátegui en el País Vasco. La historia, dotada de un tono trágico, también tiene hueco para la esperanza de su mujer, Carmen Villanueva, que lucha por reencontrarse con su hija Carmen Libertad, exiliada en Rusia. El periodista presenta esta noche la historia en el lugar de origen de sus protagonistas. Será a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar, de mano de la librería Abrente.

–¿Cómo llega a conocer esta historia?

–Tenemos casa en Bueu. Conocí a un vecino, Manuel Aldao, un hombre que sabe muchas historias. Siempre me han interesado temas de la Guerra Civil y le pregunté a Aldao. Él fue el que me encarriló hacia este relato, que desde el principio me pareció que tenía una gran fuerza narrativa. Pude conocer a la familia, a los que quedaban vivos, y hablar con ellos. También investigué por mi cuenta en archivos y periódicos para reconstruir la historia.

–¿Cómo define a la familia Rosales Villanueva?

–En la cubierta digo que si Emiliano Rosales en lugar de ser gallego y comunista, hubiera sido vasco y nacionalista, tendría calles y monumentos por todo el País Vasco. Fue un héroe en las circunstancias bélicas, hizo algunas de las acciones más importantes del ejército vasco. Su mujer, Carmen Villanueva, muestra un gran temple. Tras quedarse sola y perder a dos de sus tres hijos, sigue luchando para encontrarlos. A un novelista de ficción no se le hubieran ocurrido los hechos tal y como pasaron.

–¿Cómo llegaron desde Bueu al País Vasco?

–Emiliano era fogonero en Bueu. Se marchó a Pasajes, en el País Vasco, como fogonero. Allí consiguió el título de maquinista y lo contrató una naviera de Bilbao. La familia alquiló una buena casa y disfrutó el tiempo en la ciudad. Es uno de los momentos más felices de la vida del matrimonio, pero dura poco por la llegada de la guerra.

–En la obra investiga sobre el sindicalismo en el sector marítimo.

–En la época de Emiliano, en Bueu había una agrupación que era casi más sindicato que partido político. Cuando llegó a Pasajes se afilió al sindicato La Unión, más o menos tutelado por el Partido Comunista de Euskadi. Allí había un gran porcentaje de marineros gallegos y Emiliano se hizo popular. Participó activamente en una huelga de marineros que hubo en Pasajes en 1931. Consiguieron buena parte de lo que pedían, como un aumento de sueldo y jornadas menos largas, entre otras cuestiones. Su implicación fue tal, que lo hacen oficial de milicias durante la guerra por sus labores sindicales.

–También trata el tema de los niños exiliados en Rusia a través de la desaparición de la hija mayor del matrimonio, Carmen Libertad.

–Era muy común que se evacuaran a los niños de las zonas bombardeadas. Un día Carmen Villanueva va a buscar a sus hijas a la guardería y se encuentra con que se las habían llevado. Empieza a investigar, va por toda Francia hasta que regresa a Cataluña. Allí hace gestiones con el Socorro Rojo y le comunican que su hija mayor, Carmen Libertad, está en una colonia infantil en Rusia. No podía escribir directamente a Rusia y lo hizo a través de su hermano, que estaba en Argentina. Cuando el gobierno ruso da permiso para que los niños puedan volver, Carmen Libertad se apunta para regresar en el barco Crimea. Su madre va a esperarla y es un reencuentro muy emotivo, más de veinte años después de su desaparición.

–Es una historia trágica, pero que muestra la lucha inquebrantable de la madre. ¿Por qué existe esta combinación?

–La madre siempre mantiene la esperanza de encontrarlos. Incluso esperaba que su marido apareciera vivo, tendrá que pasar mucho tiempo hasta que se convenza de que había muerto en la guerra.

–¿Por qué eligió como título “Le pusieron libertad”?

–La novela empieza con el matrimonio yendo a bautizar a su primera hija. El cura les pregunta nombre y Emiliano responde: Carmen Libertad. El cura accede a ponerle Carmen, patrona de los marineros, pero no Libertad. Emiliano finalmente lo logra en el Registro Civil.

–Carmen Libertad falleció en 2001. ¿Pudo contactar con sus hermanos?

–Es tremendo, el día 15 de julio murió Emiliano, el hijo pequeño de la familia, en Cádiz. Dos días después murió en Bueu Emiliana, la hermana pequeña. Con quién contacté fue con ella y su marido José Seijas. Tengo una sensación agridulce, mi libro publicado le llegó a Emiliana cinco días antes de su muerte. Lo tuvo en las manos y le gustó mucho ver que se contaba la historia de sus padres y de ella misma. Incluso una hija le leyó los primeros capítulos. Tengo la satisfacción de darle esa alegría, pero también la pena de su pérdida.

–¿Qué siente al presentar el libro en el lugar de origen de la novela?

–Me ha sorprendido mucho ver que el libro se está difundiendo más de lo que imaginé. Hay mucha gente que me para por la calle y me dice que ha visto el libro. Presentarlo aquí es el mejor sitio donde podría hacerlo.