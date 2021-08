A Asociación Cultural Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas conmemora o 85 aniversario dos “11 de Anguieiro”. un acto que contará cunha ofrenda floral, a música de Sheila Patricia e a lectura dun manifesto a cargo da historiadora María Torres. O acto será o sábado 28 de agosto no monólito na honra dos once asasinados no inicio da Guerra Civil, no lugar de Anguieiro, na estrada entre Cangas e Bueu.

Amais, a asociación organiza durante a vindeira dúas presentacións de libros. O mércores 18 de agosto será “Lola, filla de Cangas”, coa presenza da súa autora, Asunción Bernárdez Rodal. O xoves será a quenda de “Os restos do franquismo en Galiza”, de Manuel Monge. As dúas serán ás 20.00 horas na carpa de Ojea.