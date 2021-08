Fervenza gestiona una reunión con Quintana para que pueda volver la pesca a A Mosqueira

Asegura el político local que hace unos días, estos aficionados le habían trasladado su preocupación e indignación por las disposiciones de Portos, por lo que desde el PP se iniciaron inmediatamente las gestiones para tratar de que tuvieran una “interlocución inmediata y directa con la Consellería de Mar, de la que depende Portos”. Ayer mismo y después de reunirse con ellos, Fervenza les confirmó que en los próximos días iban a ser recibidos por la conselleira para que puedan exponer sus reivindicaciones y los argumentos para que este muelle quede autorizado para la pesca recreativa con caña desde tierra, como ellos piden, si no es posible para la pesca libre sin restricciones, con condiciones de zonas y horario.

En la resolución de Portos, 28 puertos de Galicia quedaron autorizados para la pesca libre (ninguno en O Morrazo); 79 quedaron como permitidos a la pesca con condiciones de zonas y horarios (Cangas, Meira, Domaio y San Adrián de Cobres) y 15 prohibidos. La decisión se adoptó con el objetivo de “primar la seguridad de las personas y de las instalaciones, así como la actividad portuaria y profesional náutica, de pasaje y de servicios auxiliares para los que se reserva el suelo portuario”. En el caso de A Mosqueira, el muelle es zona de actividad de los barcos bateeiros para la descarga de mejillón.

Los bateeiros no se oponen si no interfieren

La resolución de Portos se realizó, parece ser, sin consulta previa al sector bateeiro que está de acuerdo con la pesca aficionada siempre y cuando no interrumpa su actividad y los pescadores no suban a bordo de los balandros. Lo que no van a tolerar es que en horario de su trabajo, dos pescadores que están echando sus cañas en el mar., impidan el atraque de un barco y la descarga.

En su escrito a Portos, los pescadores proponen que se les autorice la pesca en el muelle con una limitación horaria para no interferir en la actividad profesional del puerto, como pudiera ser entre la cuatro de la tarde y las cinco de la mañana. El horario es algo que habría que concretar ya que los bateeiros aseguran que su jornada de trabajo puede estar entre siete de la mañana y siete de la tarde, según el día.

Los pescadores también se reunieron el martes con la alcaldesa, Leticia Santos, que va a gestionar una entrevista con la presidenta de Portos, Susana Lenguas.