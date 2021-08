Cables cortados en el cuadro eléctrico del bombeo provocaron el vertido en el muelle de Cangas

El vertido de aguas fecales que se prolongó durante al menos cuatro días en la pasarela del muelle de pasajeros de Cangas, al desbordar el bombeo del saneamiento en pleno acceso de los usuarios, tuvo la causa en la falta de suministro en el cuadro eléctrico en donde se encontraron dos cables cortados. Así lo comprobó la concesionaria de la estación marítima, la empresa Susiacuña, propietaria de la naviera Nabia y que explota la cafetería de la estación, a la que Portos responsabilizó de la situación por estar obligada al “correcto funcionamiento y mantenimiento del equipo de bombeo”. Ayer la avería estaba subsanada no sin encontrarse la concesionaria, que denunció los hechos ante la Guardia Civil, con una total falta de apoyo y respuesta de la administración.

Fue la propia concesionaria la que el viernes pasado dio cuenta al guardamuelles de Portos en Cangas de las quejas de usuarios por los malos olores, de procedencia desconocida. Lo que se les dijo fue que era un problema reiterado, que se arrastraba desde hacía meses, que no tenía fácil solución y que había un proyecto de reforma del saneamiento de toda la zona portuaria. Desde la concesionaria se le insistió en que de una tapa de registro salía líquido a la explanada del puerto y olía mal, reclamando la actuación urgente de los técnicos de Portos. Tres días después, el lunes 9, se personan técnicos del área de vertidos, con el guardamuelles y trasladan a la concesionaria que es responsabilidad suya. Pese a considerar “arbitraria y desajustada” la respuesta y ante la pasividad de los técnicos, la concesionaria procedió a contratar una empresa que inspeccionó la arqueta de salida de los líquidos y le trasladó la sospecha de que pudiera haber un atasco en el registro por un mal funcionamiento del sistema eléctrico para el bombeo de las aguas residuales. La concesionaria contrató a un electricista y comprobó que efectivamente, el sistema de bombeo no funcionaba por falta de electricidad. El problema es que la concesionaria no tiene acceso a las instalaciones en donde está el cuadro eléctrico general, cerrado bajo llave por Portos y las empresas que gestionan la venta de billetes en la estación. La concesionaria intentó contactar telefónicamente, sin éxito, con la Jefatura sur de Portos, servicios centrales en Santiago, Guardamuelles de Cangas, incluso por WhatsApp y recurrió al 012 sobre las 14:58 horas para requerir su ayuda y contactar con Portos con el fin de que abrieran el cuadro eléctrico. La respuesta fue que no podían prestar esa ayuda y la empresa se vio obligad a esperar al día siguiente. Se tuvo que solicitar insistentemente al guardamuelles que abriera el cuadro eléctrico, en donde se comprobó la existencia de dos cables cortados.

Desde la concesionaria no entienden que pese a la desidia de Portos, reciban un injustificado requerimiento otorgando 24 horas para reparar una deficiencia que es difícil de entender que sea obligación de la concesión de un bar-cafetería y reprocha que a día de hoy sigan sin una explicación seria y rigurosa de por qué estaban los cables eléctrico cortados.