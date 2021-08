Conductores que circulan estos días por la Autovía do Morrazo se sorprenden por la presencia de aviso de maquinaria pesada en los terrenos en donde estaba previsto en el proyecto la ubicación de una estación de servicio, que, por el momento y dada la crisis económica, la Xunta no tiene previsto que salga a concurso. En estos terrenos se habían acumulado también escombros durante las obras de construcción para el desdoblamiento del corredor do Morrazo en autovía. Desde la Consellería de Infraestructuras aseguran que este movimiento de camiones se debe a la retirada de carteles de las obras que estaban muy deteriorados. Sin embargo en la zona también hay palas. Concello y Xunta habían llegado a un acuerdo meses atrás para construir un aparcamiento disuasorio en los terrenos ocupados a un particular durante la obras en el enlace de Meira, pero nada se sabe de esto.