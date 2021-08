La APLU no impondrá medidas de ejecución forzosa mientras haya recursos sin resolver

La Axencia Pola Legalidade Urbanística (APLU) garantiza que mientras no se resuelvan por completo estos expedientes, tanto por vía administrativa como por la judicial (en el caso de que efectivamente se traten de las viviendas habituales de sus propietarios), la Xunta no impondrá ninguna medida de ejecución forzosa al respecto. Insiste en que el hecho de que tenga previsto resolver en otoño el primero de los tres expedientes de reposición de Nerga, no significa que vayan a tener efectos prácticos inmediatos. De esta manera se explicaba ayer el director de la APLU, Jacobo Hortas, tras la reunión que mantuvo por la mañana con la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, que presentó los tres casos de Nerga afectados por la advertencia de derribo y que tienen en común que las casas construidas dentro de la zona de servidumbre de Costas contaron con licencia municipal.

Desde la APLU –organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente– se asegura que la alcaldesa, por su parte, se comprometió a buscar desde el Concello una posible solución urbanística que pueda dar amparo a las tres construcciones y someterla, en su caso, al criterio de Costas del Estado.

La alcaldesa, sin embargo, a su regreso de Santiago no se mostró tan tajante en su propuesta. Sí aseguró que va a ser fundamental el criterio de Costas a la hora ofrecer una solución y, en este sentido, se refirió más a un nuevo deslinde que a aprobar un Plan Xeral donde se incluya estas casas dentro de un núcleo costero y reducir así la zona de protección de 100 a 20 metros de la línea de costas. Coincidió con la APLU en que los recursos es una forma de ganar tiempo y que a los vecinos de Nerga aún no tienen agotada esta posibilidad, al tiempo que sus abogados pueden pedir medidas cautelares para paralizar la demolición. Sí que reconoció que el Concello no podía presentarse como parte en un proceso judicial. Victoria Portas afirma que un nuevo deslinde no sería descabellado y permitiría ganar tiempo.

La APLU también sugirió la posibilidad de recurrir al reconocimiento de núcleos en esta zona, un procedimiento que, según la Ley de Costas, intervienen prioritariamente la Administración Local y el Estado. Es el procedimiento que el Concello de Cangas siguió con los núcleos costeros y que el hoy Ministerio de Transición Ecológica, antes de Medio Ambiente, no lo aprobó y que el Concello de Cangas perdió en los tribunales cuando recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Hay que recalcar que la alcaldesa de Cangas, a su reunión con el director de la APLU, fue solo con estos tres casos, no con ninguno de esa plataforma de afectados que se está movilizando en Santa Marta y O Hío. El Concello de Cangas está a la espera de tener toda la documentación de los tres expedientes.

Victoria Portas no ocultó en ningún momento que la situación fuese difícil, al contrario. Pero la estrategia de ganar tiempo mediante los recursos no le parece mala y está convencida de que dará oportunidad a que surjan alternativas. En este sentido, la regidora local apura una entrevista con la Jefatura Provincial de Costas del Estado.

La APLU señala que los tres casos que presentó la alcaldesa comparten una misma casuística, ya que son actuaciones llevadas a cabo en su día con licencia municipal, pero que se ejecutaron en un emplazamiento diferente al autorizado. Y esta es la cuestión. Saber si los propietarios obraron siempre de buena fe, sin saber que estaban cometiendo una ilegalidad al edificar en zona protegida, o por el contrario fueron engañados, logrando también superar el filtro municipal.

Las conclusiones se estudiarán en la junta de portavoces

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, trasladará a la junta de portavoces el resultado de la entrevista mantenida con el director de la APLU, Jacobo Hortas. Recuerda que esta reunión surgió de un mandato de la mencionada junta y que ante ella comparecerá para dar las explicaciones y plantear las alternativas que desde la APLU se dieron. La regidora local quiere en esta cuestión ir de la mano con toda la oposición municipal. Respecto a la plataforma de afectados que está naciendo, los partidos políticos son muy escépticos. No están por el todo vale y se apuesta más por estudiar caso por caso. Mientras, el Plan Xeral de Cangas duerme el sueño de los justos. No se mueve ni una hoja en estos momentos. ACE, agrupación política a la que pertenece la alcaldesa Victoria Portas, tiene un concepto muy diferente de cómo se debe llevar a cabo el Plan Xeral. De hecho, el PSOE, quería acabar con las Áreas de Actuación Integral, que era una figura urbanística por la que apostó el concejal de Urbanismo de ACE, Mariano Abalo, en el pasado mandato.