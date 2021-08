Pescadores piden poder echar sus cañas en A Mosqueira fuera del horario de los bateeiros

Una representación de los pescadores de recreo que hacían uso del muelle de A Mosqueira, en Moaña, para la práctica de esta pesca secundaria se reunieron ayer con la alcaldesa, Leticia Santos, para mostrarle su indignación por la nueva resolución de Portos, en la que este muelle ha quedado entre los 15 prohibidos en Galicia en donde no se pueden echar las cañas y para que actúe ante Portos. Le entregaron un escrito con las 800 firmas que han recogido en cuatro días en el municipio desde que el pasado día 6 se publicó la nueva orden que tiene por finalidad permitir la pesca deportiva que estaba prohibida en términos generales en todos los muelles. Pero esta orden solo permite la pesca libre de toda restricción en 28 puertos, en 79 bajo condiciones de zonas y horarios, caso de Bueu, Cangas, Meira, Domaio y San Adrián (Vilaboa) y en 15 se impide, entre los que están Aldán, Moaña y Santa Cristina (Vilaboa).

Los afectados de Moaña, que pueden ser una treintena y buena parte de ellos de edad avanzada, piden que se mantenga la pesca de recreo, aunque con restricciones de horario para no coincidir con la profesional de los bateeiros, es decir, entre las cuatro de la tarde y las cinco de la madrugada. Aseguran que mantener la pesca de recreo “mejora nuestra salud tanto mental como física” y aseguran que ellos en el muelle no hacen daño, más bien ayudan a vigilar los barcos, que no haya robos y evitar daños por botellones de la juventud. El pasado lunes ya se reunían en el muelle de A Mosqueira para mostrar su indignación por la resolución de Portos.

No volverán ahora porque serían desalojados

La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que los pescadores no solo se quejan, sino que hacen aportaciones para llegar a entendimiento. Añade que quedó en estudiarlas, analizar la resolución de Portos y trasladar el escrito y las firmas con una solicitud de entrevista con la presidencia, en manos de Susana Lenguas. Quiere que por parte del Concello se abra un canal de comunicación e intermediar para resolver este conflicto y que las cañas vuelvan a A Mosqueira. Los pescadores, que agradecen a las personas sus firmas, confían en que Portos dé marcha atrás viendo el malestar generado por la resolución en toda Galicia y el frente común de alcaldes que se puede crear. Dicen que ellos no van a volver al muelle si está prohibido, porque se exponen ahora a multas de 90 euros y porque saben que hay orden de desalojo, pero piden que Portos modifique y les permita echar sus cañas. Desde Portos insisten en que con esta resolución se prima la seguridad de la personas e instalaciones, la actividad portuaria y la profesional, náutica, de pasaje y servicios auxiliares para los que se reserva el suelo portuario.