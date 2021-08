El FICBueu recupera su guion original

El Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FICBueu) quiere recuperar la estructura previa a la pandemia, en la que las proyecciones cinematográficas se complementaban con una amplia variedad de actividades paralelas como talleres, conciertos, programas de radio o exposiciones. La dirección del certamen acaba de desvelar algunos de esos contenidos y como será el desarrollo del festival. Desde la organización subrayan que todas las acciones contarán con las obligatorias medidas de seguridad e higiene contra el COVID.

La apertura oficial del FIC será el viernes 10 de septiembre con un concierto a las 19.15 horas en los exteriores del Centro Social do Mar, con el dúo de versiones Two in the Mirror, una actuación previa al acto inaugural que será a las 20.00 horas. A continuación, a las 22.00 horas, se proyectará la película “Un blues para Teherán”, con la participación de su director, Javier Tolentino, responsable también del programa radiofónico “El séptimo vicio” y que en su día también fue jurado del FICBueu.

El primer fin de semana incluirá dos tertulias matinales, a las 11.30 horas. Una será sobre la cartelería de cine, a cargo del estudio Barfutura, responsable de la imagen de “Julieta” o “Las chicas del cable”. La otra será sobre el “stop motion”, con la model maker Sonia Iglesias, que trabajó con el director Tim Burton. Las tardes del primer fin de semana estará dedicadas a las proyecciones de la sección Experimental (a las 20.00 horas) y Panorama (22.00 horas). El sábado a las 18.00 horas volverá a Bueu el programa radiofónico “Carne Cruda” y el domingo se presentará la webserie de animación “Cacola”.

Las proyecciones de la Sección Internacional, que son la parte central del programa, serán entre el lunes 13 y el viernes 17, con pases a las 20.00 y 22.00 horas y entre ambos habrá una tertulia dinamizada por personas expertas en cine. El lunes a las 16.30 horas se presentará el segundo de los “Cadernos FICBueu”, centrado en los cortometrajes del National Film Board of Canada (NFB). A las 18.00 horas comenzará la Sección Carta Branca, cuyo comisario es precisamente el productor de animación de la NFB, Marc Bertrand. La Sección Retrospectiva estará dedicada precisamente a los títulos de la NFB y se desarrollará de martes a viernes a las 17.30 horas.

El martes 14, a las 18.00 horas, está programada una mesa redonda acerca de la financiación de los festivales de cine, con la participación de representantes de Clermont-Ferrand (Francia), Morelia (México) y Gijón.

El último fin de semana del FIC incluirá la concesión del Premio Cinema Galego al actor Alfonso Agra, que participará en un encuentro a partir de las 11.00 horas. Al mismo tiempo, el Museo Massó acogerá una mesa sobre la comunicación en los festivales cinematográficos que impulsa la coordinadora gallega de festivales, Proxecta. A continuación se proyectará cortometrajes para un público familiar dentro de la Sección Minific, que darán paso a un concierto de sesión vermú.

La tarde del sábado estará dedicada a la Sección Galicia R, con pases a las 17.00 y 19.00 horas, a la que seguirá un coloquio posterior con los cineastas. A las 21.00 horas será el turno de la Sección España, a la que seguirá otro debate.

El domingo 19 será la jornada de clausura. A las 10.30 horas será la Gala das Escolas Galegas, que culminará con el taller “As orixes do cine”, con imágenes y música en directo de Caspervek. A las 17.00 horas habrá actuaciones musicales al aire libre, que darán paso a la Gala de Clausura del FIC, prevista para las 19.00 horas. El cierre será a las 21.30 horas con la proyección de la película “Sole”.