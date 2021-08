Donón se suma a un aluvión de vertidos fecales que el BNG denuncia y el PP remite a la Fiscalía

El regato de Donón baja turbio desde hace días por mal funcionamiento de la estación de bombeo, según aseguran vecinos y hosteleros de la parroquia de O Hío, de cuyas quejas se han hecho eco varios grupos políticos, como el PP y el BNG. La formación nacionalista pide al Gobierno local que lo compruebe, que informe por escrito de la situación y tome medidas para solucionarlo, mientras los populares, a través de su portavoz José Enrique Sotelo, exigen responsabilidades y avisan que el de Donón es solo un ejemplo más de la larga sucesión de incidentes de este tipo que afectan a Vilariño, Santa Marta, Rodeira o el centro urbano de Cangas, entre otros, y que trasladarán a la Fiscalía de Medio Ambiente para que actúe contra los responsables.

El Concello conoce el problema y presiona a la empresa concesionaria del servicio del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, aunque los afectados señalan directamente al Gobierno local y creen que no hace lo necesario. Desde el Bloque apuntan que los vertidos en Donón también se produjeron en otras ocasiones, y desde el PP, que son una constante. Hasta ahora, la respuesta a las denuncias es que “no se produjo ninguna incidencia”, y el vecindario ha optado por hacer fotos y grabar videos para documentar los vertidos, el último de ellos el domingo 8 de agosto. También han llamado al servicio 112 para comunicar la incidencia y se personó en la zona el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil.

En el Pleno del 7 de julio de 2020 se aprobó un proyecto de “conexión de la fosa de Donón a la red de saneamiento en Viñó”, con un presupuesto de 87.723 euros, así como la ejecución inmediata de las obras por parte de la UTE, explican desde la formación nacionalista, que considera “inadmisibles” la incidencias que se suceden en dicha estación de bombeo y pide al Gobierno local que compruebe su buen funcionamiento y un informe por escrito de la situación actual, así como de las comunicaciones que se pudieran recibir en el Concello desde otras administraciones.

Lío de analíticas y banderas en Rodeira

Mientras, en la playa de Rodeira sigue ondeando la bandera amarilla de precaución, aunque durante la mayor parte de la jornada de ayer lució la verde por un error en el cambio de turno de los socorristas. Personal de un laboratorio homologado contratado por el Concello de Cangas recogió muestras de agua del mar en tres puntos de la playa y los resultados de las analíticas no se esperan en menos de 24 horas, aunque se cree que el episodio de contaminación por residuos fecales desde el río Bouzós ha remitido y la playa está en condiciones óptimas para el baño.

La analítica que se está realizando en Rodeira no es la única de los últimos días, según señala la alcaldesa, Victoria Portas, pero sí la única válida. Personal del Concello recogió muestras el domingo y el lunes para trasladarlas a un laboratorio privado, pero ese procedimiento no es el correcto porque el protocolo indica que las muestras deben ser tomadas por personal de la empresa y siguiendo unas pautas que no se cumplieron. Los siete concejales del PP exigen por escrito una copia de la analítica del sábado día 7, que se informe quién autorizó el domingo 8 cambiar la bandera roja por la amarilla, así como copia del informe de la concesionaria sobre la causa o motivo de los vertidos y de los pasos que se han seguido en este asunto.

Portos atribuye a la concesionaria el vertido en el muelle

Portos de Galicia no tuvo conocimiento hasta ayer del vertido de aguas fecales que desde el viernes pasado desbordaba del saneamiento que atraviesa el muelle de pasajeros de Cangas. Asegura que ayer a la 08:45 horas recibió aviso de Augas de Galicia de la existencia de este vertido incontrolado con origen en la estación marítima. Señalan que ante esta situación y dado que se trata de un episodio grave de incidencia medioambiental por contaminación marina, Portos remitió pasadas las 10:00 horas un escrito a la empresa concesionaria de la estación marítima para recordarle la responsabilidad de enmendar la situación. En el escrito, Portos le otorgaba un plazo de 24 horas para subsanar la avería, a partir de la notificación. Desde el departamento que preside Susana Lenguas aseguran que si transcurrido ese plazo de tiempo no se resolvía la situación por parte de la concesionaria, este departamento autonómico podría actuar de oficio y subsidiariamente, pasando posteriormente los costes en que incurriese a la empresa, con independencia de la apertura de un expediente sancionador. La concesionaria de la estación marítima en Cangas es, tal y como confima Portos, la naviera Nabia, que explota la cafetería abierta el año pasado, aunque en el interior quien despacha los billetes es la otra naviera, Mar de Ons, que realiza con RG los viajes regulares de barco entre Vigo y Cangas. Las taquillas para los viajes de temporada a las Cíes están en el exterior en unas casetas. Ya por la tarde, Portos apuntaba que entre la obligaciones del concesionario está el correcto funcionamiento y mantenimiento del equipo de bombeo de fecales de la estación y que según le habían hecho saber ya están procediendo a la reparación. Pese a todo, Portos lamenta la gravedad del episodio debido a un fallo de funcionamiento mecánico.