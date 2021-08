Rodeira se somete a nuevos análisis para determinar si el agua es apta para el baño

La playa de Rodeira amaneció ayer visiblemente más limpia, aunque sin datos de analíticas que avalen que la contaminación ha desaparecido tras cesar los vertidos fecales desde el río Bouzós y realizarse el cribado de arena con maquinaria pesada a primera hora de la mañana. Izada la bandera amarilla, de precaución, por segundo día consecutivo, el Concello de Cangas recibió varias consultas y protestas a modo de denuncia relacionadas con las garantías sanitarias del agua de baño y la “responsabilidad” que asume en caso de producirse efectos sobre la salud de las personas. La alcaldesa, Victoria Portas, dijo que el Concello encargó una analítica a un laboratorio privado, del que ayer se desconocían los resultados, y que hoy se hará otra por cuenta de la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, la UTE Gestión Cangas, para contrastar los datos y tomar medidas en consecuencia.

Los técnicos municipales refieren “evidencias visuales de mejora” que aún no han podido confirmarse en el laboratorio. Recibieron consultas de varias personas sobre el significado exacto de la bandera amarilla y los riesgos que asumen al adentrarse en el agua. Les explicaron que está permitido bañarse, pero “con precaución”, y no se recomiendan prácticas como la zambullida o el buceo para evitar tragar agua. Según confirmaron varios trabajadores, también hubo quejas en las dependencias del Concello por los mismos motivos, en particular por el izado de la bandera amarilla en lugar de la roja sin disponer de analíticas con resultados que lo avalen.

La regidora apunta que se están tomando las medidas recomendadas para este tipo de casos y confía en que la situación mejore de forma progresiva y se restablezca la normalidad y el izado de la bandera verde. El Concello sigue las recomendaciones sanitarias y las de la asociación Adeac que rigen para playas con bandera azul. Esa normativa dice que durante la temporada oficial de baño los análisis deben realizarse con un intervalo máximo de 30 días entre las muestras, efectuándose, como mínimo, un total de ocho muestras. “El programa Bandera Azul no acepta candidaturas en las que se haya realizado un número inferior de análisis, con independencia de la duración de la temporada”, recalcan desde la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que concede el galardón.

También se establecen protocolos para episodios contaminantes de corta duración que puedan producirse. Por ejemplo, contaminación microbiana por Escherichiacoli o Enterococos intestinales, “cuyas causas sean claramente identificables y se prevea que no van a afectar a la calidad de las aguas de baño por un período superior a 72 horas a partir del primer momento en que se detecte la contaminación”. En ese caso, una vez verificado que se ha visto afectada la calidad de las aguas de baño y mientras dure dicha situación, “se realizarán tomas de muestras sucesivas en intervalos no superiores a 72 horas, hasta que se obtenga una muestra que se ajuste a los valores que se hayan determinado [por las autoridades sanitarias] en función del riesgo para la salud, momento en el que se dará por finalizada dicha situación”. El Concello lo comunicará a las autoridades competentes y a Adeac, “retirando la bandera azul hasta que quede certificada la desaparición del episodio de contaminación de corta duración, con el fin de que se lleven a cabo las medidas correctoras necesarias, así como para que se informe de esta situación al público interesado”. Remacha señalando que para confirmar el final del incidente “se obtendrá una muestra adicional”, que no formará parte de la serie de datos estadísticos sobre la calidad de las aguas de baño”.

Durante la jornada de ayer, los socorristas mantuvieron los llamamientos a la precaución a través del sistema de megafonía por el que un día antes llamaban a no meterse en el agua y a vigilar la arena donde se pisa, sobre todo niños y ancianos. Desde ayer la situación es otra, tras retirarse manualmente los mazacotes de residuos solidificados y cribarse, con maquinaria pesada, la arena. Una medida, esta última, que no convence a algunos grupos ecologistas, que alegan que lo que hace el “peneirado” es diseminar esos residuos en pequeñas partículas que pasan a formar parte del entorno. Exigen el uso de métodos manuales y, sobre todo, que se tomen todas las medidas necesarias para que no se produzcan vertidos que dañan en medio ambiente y representan un problema de salud pública.

Proliferación de vertidos

Con respecto al origen de los vertidos, desde el Concello apuntan a la que pudo producirse un taponamiento bajo los edificios de la calle Noria próximos a la desembocadura del río Bouzós, aunque la compañía concesionaria del servicio aún no lo ha concretado. Varios vecinos confirman que el sábado el cauce fluvial bajaba limpio en su tramo a cielo abierto y el agua se impregnaba de residuos y ganaba turbidez en el tramo que está canalizado.

La alcaldesa, Victoria Portas, también reconoce que en los últimos días se han recibido quejas por vertidos contaminantes en distintos puntos del municipio, como Donón, en O Hío, o San Cibrán, en Aldán, aunque oficialmente no constan problemas en la red de saneamiento que pudieran causarlos. La mandataria municipal pedirá informes al respecto y se compromete a tomar las medidas necesarias para poner fin a una situación que se repite con demasiada frecuencia.

Inundación de fecales desde el viernes en el muelle de pasajeros cangués

Los usuarios del puerto de pasajeros de Cangas no daban crédito ayer cuando se preguntaban si lo que salía por la tapa de la red de saneamiento en el acceso a la estación marítima eran aguas fecales. Había un charco con restos de residuos que los usuarios que salían o que iban hacia los barcos, sorteaban y que no se hacía más grande porque el agua que seguía saliendo por debajo de la tapa del sumidero, vertía en dirección al mar, a la dársena en donde fondean pequeñas embarcaciones de pesca y da al frente marítimo del casco urbano. Un marinero desde una chalana confirmó que eso es porquería y que llevaba vertiendo así desde el viernes pasado. “¡Un asco!” decía, mientras que había gente, mucha de ella turistas procedentes de todos los rincones, que no daba crédito. Es decir, cuatro días seguidos arrojando residuos, se supone que de fecales procedentes del edificio de la estación marítima, en donde hay una cafetería y baños públicos, y que han ido a parar directamente a la dársena que da al frente marítimo de Cangas. La imagen del puerto de pasajeros de Cangas era ayer lamentable y para nada ayudaba a esa imagen de Cangas turística que se quiere ofrecer y en la que los vertidos de fecales se están convirtiendo en protagonistas este verano. Hay que recordar el gran problema de fecales en la playa de Rodeira, que obligó a cerrarla al baño un día este pasado fin de semana, y el de San Marta, en donde desbordó en varias ocasiones el bombeo de la red de saneamiento; sin olvidar los continuos alivios de la red de saneamiento en el río Orxas, en Aldán. Ya el fin de semana hubo quejas por el mal olor en todo el frente del paseo marítimo de Cangas, en O Sinal y en el mismo puerto. Testigos aseguraban que ir por el puerto de Cangas era insoportable por el mal olor. Añadían que era un olor apestoso por donde pasan miles de personas en una imagen lamentable. Cierto es que el uso obligado de la mascarilla amortiguó ese apestoso olor entre muchas de las personas.