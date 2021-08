“Troula Boat Party” en aguas de Domaio

Aunque la imagen pueda remitir a las alegres fiestas que se celebran en Ibiza a bordo de yates de lujo y otras embarcaciones de ocio, si se abre el plano nos encontramos en la costa moañesa, en plena Ría de Vigo, donde ayer se juntaron una decena de barcos recreativos con jóvenes tripulaciones bailando en cubierta a ritmo de Dj y música propia para la ocasión. ¡Por fin llegó el verano! Aunque no toda la ciudadanía defienda ese tipo de troula...

Camilo se encarga del arte y de los pinchos en el Auditorio

Es incombustible este Camilo Camaño que cumple años pero sigue estando en casi todos los fregados donde el arte tiene un papel. El viernes por la noche presentó la exposición “25 países contra a pandemia”, fruto del hermanamiento de los municipios de Góis y Oroso al que se ha sumado Cangas aprovechando que está a mitad de camino. El de A Mangallona se encargó de organizar la muestra, pero también de las relaciones institucionales, de los discursos, de la música y hasta de los pinchos regados con mencía y ribeiro, que el trabajo hay que coronarlo con tributos clásicos, faltaría más.

El imperio de las gaviotas

Dueñas y señoras del territorio son las gaviotas, y no solo desde el cielo sino también a pie de calle. Testigos y víctimas de ello son los despreocupados y pasajeros habitantes de las terrazas, que deben estar ojo avizor para no perder la tajada al menor descuido. En algunos locales han buscado fórmulas disuasorias para estas reinas del despiste. No del suyo, sino del que aprovechan en sus víctimas para llevarse el sustento y dejarlas con la boca abierta.