Rodeira reabre al baño con bandera amarilla y el PP exige los análisis del agua para confirmar si es apta

Los vertidos del sábado obligaron a los bañistas a salir del agua y muchos abandonaron el arenal para irse a casa o buscar alternativas. Durante la tarde, varios operarios de la concesionaria del servicio del ciclo integral del agua realizaron una limpieza manual que algunos usuarios, y también la concejala del PP Dolores Hermelo, califican de poco efectiva y echan de menos que no actuara la maquinaria limpiaplayas para “peneirar” la arena y dejarla en condiciones para la jornada siguiente. A mediodía, con el inicio de la jornada de trabajo, los socorristas sustituyeron la bandera roja por la amarilla, por orden del Concello, aunque a esa hora ya había personas metidas en el agua, desconociendo si estaba o no contaminada. Se estrechó la vigilancia durante todo el día, con la determinación de izar de nuevo la enseña roja ante cualquier incidencia o duda.

Los populares no dan tregua con este asunto, porque reparan en que, en teoría, el ecologismo es una de las “señas de identidad” del actual gobierno en minoría, con solo cuatro concejales de ACE en una Corporación de 21. El de Rodeira es “otro episodio de mala praxis” alrededor del contrato del ciclo integral del agua, ya que el Concello paga a la empresa para que lleve a cabo un “mantenimiento eficiente de las instalaciones”, evaluarlas y notificar las deficiencias y los cambios necesarios, aunque en la práctica se confirma que no es así, con resultados a la vista, señala Hermelo, que denuncia la contaminación de la ría y la desidia municipal en la conservación del medio ambiente.

Desde el Partido Popular exigen respuestas a esta situación y ayer mismo registraron la “batería de preguntas” anunciada un día antes por el edil Rafael Soliño. Quieren saber si el Concello de Cangas conoce los motivos por los que el río Bouzós “tiene asiduamente esta aportación de fecales” o si conoce y aplica la normativa de Adeac sobre el modo de actuar en las playas con bandera azul en caso de detectarse residuos, en particular para el izado de la bandera roja o amarilla, según la situación. Ya adelantan que lo que procede en casos como el de Rodeira es realizar una analítica y esperar con bandera roja a conocer los resultados, y solo en función de estos cambiar la enseña, un proceder que dudan de que se esté aplicando. Piden copia de esa analítica y, de no existir o advertir esta de residuos en el agua, denunciarían que el Concello de Cangas “está atentando contra la salud pública de nuestros vecinos y visitantes de los arenales”.

También hacen referencia los ediles del PP Dolores Hermelo y Rafael Soliño a los constantes fallos en el bombeo de Santa Marta que provocan vertidos en la playa de Duchas y a las quejas de vecinos y usuarios. Creen que se trata de otro ejemplo de “mala praxis” de la concesionaria y reclaman a los responsables municipales un “informe independiente” que lo aclare y sirva para exigir responsabilidades.

Usuarios del puerto y de O Sinal se quejan de “olores apestosos”

Personas que transitaban por el paseo marítimo en O Sinal y usuarios de la estación marítima se quejaron ayer de un desagradable olor a residuos fecales que afectaba a todo el entorno y en el que repararon también clientes del mercadillo de antigüedades que se celebró en la alameda. Desde una de las navieras que realiza el servicio de ría aseguran que también han recibido quejas por este hedor y piden a las autoridades que actúen en beneficio de los vecinos y para no “espantar” el turismo. Este tipo de quejas se repite en los últimos meses, incluso años, y se atribuyen a vertidos fecales que salen por las tuberías que desembocan en el frente urbano, aunque no se ha concretado su origen ni las medidas para corregirlo. Desde el Concello se apuntó en varias ocasiones a la posibilidad de conexiones de saneamiento ilegales a la red de aguas pluviales, que no se concretaron. El PP lo atribuye a una avería en una tubería de la red de saneamiento localizada frente a la Capela do Hospital y que esparce sus efectos por el entorno.