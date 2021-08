Tras varios años buscando cómo acomodar el creciente volumen de autocaravanas que se desplazan y pernoctan en el municipio y cómo hacer compatible esta práctica en espacios ya saturados de vehículos en primera línea de costa, el Concello de Cangas ha optado por acogerse al modelo de ordenanza que propone la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias), aunque con aportaciones propias atendiendo a sus peculiaridades. Por ejemplo, limitando o prohibiendo la pernocta de vehículos en el entorno de algunas playas y estableciendo áreas alternativas repartidas por el municipio. Hasta siete de esas zonas están en las previsiones municipales, asegura la alcaldesa, sin concretarlas, aunque reconoce que varias de ellas se localizan en la franja de titularidad de Costas y hacerlas viables no depende en exclusiva del Concello. También apunta Victoria Portas que se está “sondeando” la posibilidad de habilitar una zona de suministro de agua potable y vaciado de aguas grises –similar a la que ya existe en el entorno de pabellón de O Gatañal– en la parroquia de O Hío, que podría ser en el ámbito de O Viñal donde está trabajando la UTE concesionaria del servicio, aunque la decisión no es definitiva.

El asunto lleva tiempo en la agenda municipal y recobra vigencia cuando llega el verano y se satura el entorno de playas como Rodeira o Nerga, donde el gobierno local aplica fórmulas para intentar disuadir, sobre todo, a autocaravanistas que aparcan, despliegan toldos y mobiliario y se establecen durante varios días o incluso semanas. Tampoco ve con buenos ojos a los que se instalan en aparcamientos rurales o “leiraparkings” que se convierten en competencia para los campings, pero reconoce que tienen derechos y hay que darles servicios porque se trata de una modalidad “respetuosa con el medio ambiente” y ayuda a desestacionalizar el turismo, señala la regidora, que además es autocaravanista. El concejal de Mobilidade, Adrián Pena, coincide en la necesidad y la intención de crear “una red de aparcamientos” en varios puntos del municipio, tanto en la costa como en el monte, para atraer esa práctica turística en auge y compatible con la tradicional, como ya recalcó el edil en varias ocasiones.

Portas quiere explotar ese filón para Cangas y mantiene que en el mes de octubre el municipio podría acoger un “encuentro” de aficionados a esa modalidad. Fue uno de los motivos de la reunión que mantuvo en mayo con el presidente de la Asociación Galega de Autocaravanismo (AGA), Manuel Fernández, en la que coincidieron el definir esa práctica como “ideal” para viajar en familia y evitar aglomeraciones en tiempos de COVID. Ambos refirieron la posibilidad de realizar excursiones por el municipio y un amplio programa de actividades que repercutirían en la economía local, aunque todavía no se han concretado, según reconoce la alcaldesa. También hablaron de habilitar espacios, pero poco o nada se ha avanzando desde entonces.

Actualmente, la Policía Local vigila el estacionamiento de autocaravanas frente a la playa urbana de Rodeira y en la de Melide, aunque la normativa solo puede sancionar a los titulares de las que ocupen más de una plaza o desplieguen sus “terrazas” con toldo, mesas y sillas. Una nueva ordenanza reguladora comenzó a elaborase en el Concello en 2018, pero no llegó a fraguar, y la alcaldesa trabaja ahora en las “matizaciones y aportaciones” al documento que le trasladó la Fegamp: “Modelo de ordenanza municipal de estacionamiento y pernocta de autocaravanas, vehículos tipo camper y caravanas”, que considera “bastante completa” y con la mayoría de condiciones “de común aplicación” en todos los municipios. Para su entrada en vigor deberá pasar el trámite plenario de aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva. La alcaldesa no pone plazos, porque los que ha previsto el Concello en los últimos años no se han cumplido.

“Aguas grises y negras” esparcidas por el área de O Gatañal

El área de servicio de O Gatañal, detrás del pabellón de deportes, apareció ayer “regado de aguas grises y negras” –las que provienen del uso doméstico como la ducha o el fregadero y las fecales y contaminantes, respectivamente– sobre el pavimento, con toda probabilidad procedentes del vaciado de los depósitos de alguna autocaravana que acude allí con ese fin y que realiza una mala práctica de evacuación. La Policía Local tuvo conocimiento de los hechos a media mañana a través del testimonio de algunos usuarios que se quejaron de la mala imagen y olores en toda la zona, y trata de identificar a los responsables. La de O Gatañal es la única área específicamente habilitada para autocaravanas en todo el municipio, aunque solo para abastecerse de agua potable y deshacerse de las grises y negras, pero no está permitida la pernocta ni estancias superiores a dos horas, como avisan las señales del entorno. El Concello de Cangas plantea un servicio similar en la parroquia de O Hío, que podría ser en la zona de O Viñal donde la UTE está instalando la red de abastecimiento y saneamiento.