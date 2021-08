“Bueu es como estar en casa, hemos visto crecer a su gente y ellos a nosotros”

El Festival SonRías Baixas cierra hoy su edición de 2021. Seis noches consecutivas de música en directo, con aforo limitado y estrictos protocolos para demostrar que la cultura es segura. Para la última jornada la organización reservó uno de los platos fuertes del programa: La Pegatina. Es una de bandas que se puede considerar clásicas en el festival bueués y hoy, junto a Muerdo, serán los encargados de bajar animar el último día del SonRías. La apertura de puertas será a las 19.00 horas y el primer concierto arrancará a las 21.00 horas. A las 22.30 horas será el turno de La Pegatina. Las entradas están agotadas desde ayer, con lo que el festival bueués completa su tercer “sold out” consecutivo después de vender todas las localidades el viernes con Sabela y La M.O.D.A. y ayer sábado con SonDaRúa y Kase.O.

–Vuelven a Bueu y al escenario del Festival SonRías Baixas, un lugar en el que ya se pueden considerar como un clásico. ¿Cómo se sienten ante este regreso a un lugar donde son tan queridos?

–Sentimos que es volver a ver a nuestros amigos después de mucho tiempo. Nuestra gente de Bueu es parte importante del recorrido de la banda y nos hace ilusión volver siempre que se puede. Es estar como en casa, aunque suene a tópico. Les hemos visto crecer y ellos a nosotros.

–Este año además les toca bajar el telón del festival, con la actuación del último día. ¿Cómo será el concierto que tienen preparado para Bueu?

–Traemos un show que mezcla la presentación de nuestro último disco con las canciones que la gente quiere escuchar, algo que solemos hacer para que todo el mundo lo pase bien. Estamos pensando en hacer alguna sorpresa en forma de colaboración pero aún hay que ver si los astros se alinean.

–Durante los últimos meses ya han podido regresar a los escenarios con varios conciertos después del parón de 2020. ¿Cuáles fueron sus sensaciones al reencontrarse con su público?

–Las sensaciones han sido muy buenas. Necesitábamos al público y éste a nosotros. La mayoría de los conciertos ha sido con la gente en sus asientos y eso ha hecho que la gente conecte con nuestro show incluso más porque están más atentos.

–A finales de 2020 publicaron su nuevo disco, “Darle la vuelta”, que ha recibido muy buenas críticas. ¿Cómo fue la composición y grabación del disco?

–Se compuso antes de la pandemia, excepto la canción de La Guspira. Luego se produjo desde casa vía Zoom bajo la dirección de Tato Latorre y sus reuniones semanales. Y finalmente se grabó de uno en uno, pasando por el estudio sin cruzarnos apenas.

–En ese disco destacan las numerosas colaboraciones, entre ellas la de Travis Birds, que también estará este año en el SonRías Baixas. ¿Cómo eligieron a los artistas con los que querían grabar y cómo fue ese proceso?

–En todos nuestros discos hay colaboraciones porque nos gusta compartir nuestra música con las visiones de otros artistas. Es algo que hemos hecho siempre. Nos encanta que una canción nuestra dé un vuelco tímbrico y se convierta en otra cosa que nosotros solos no podíamos hacer.

–Las críticas hablan de un regreso a sus orígenes y de un punto de madurez musical. ¿Lo ven así?

–Esas críticas en realidad no son tal, sino que es el comentario que nosotros hacemos sobre el disco y que los medios amplifican como suyo. Es nuestra visión. A diferencia de nuestro disco “Ahora o nunca”, los temas de este álbum vuelven a estar creados sobre la base de la rumba y eso nos lleva a los primeros discos de nuevo. Pero a su vez, el toque pop del productor, hace que sea un disco ameno para todos los públicos.

–¿Cómo fue el confinamiento para los miembros de La Pegatina y cómo lo sobrellevaron?

–Estuvimos trabajando en el disco, así que estuvimos ocupados y eso nos fue bien. Además, participamos de la canción “Quédate en tu casa” y también de un montón de festivales online para hacer más entretenida la cuarentena a la gente. Se crearon también muchas sinergias con gente de otros países y un montón de proyectos que han dado fruto luego.

–Recientemente también acaban de conseguir el Disco de Platino por “Y volar” y el Disco de Oro por “Saber que tú”. ¿Qué suponen esas distinciones, que no dejan de ser un reflejo del apoyo por parte del público?

–En ningún caso nos esperábamos que “Y volar” pasara a ser nuestra canción más escuchada en las plataformas de streaming, pero así ha sido. Uno no sabe qué va a gustar o qué no, así que es una lotería. Luego, ¿a quién no le va a gustar que la gente escuche su música?