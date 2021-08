El PSOE se reúne con EU en medio de la crisis de gobierno sin González y con Aurora Prieto

Casi de tapadillo y al borde de la nocturnidad, miembros destacados del PSOE, entre ellos dos concejales socialistas de Cangas, Sagrario Martínez y Pilar Nogueira, además de José Antonio Cid, hombre de relevancia en el PSOE en el inicio de Ana Belén Martin al frente de la candidatura socialista presentada en las pasadas elecciones municipales, mantuvieron el jueves una reunión en la sede socialista de la calle Noria. Lo que en un principio parecía una reunión de partido, se convirtió en unos minutos en un encuentro bilateral. Al poco tiempo de que los miembros socialistas entraran en la sede apareció la concejala díscola de ACE, militante de Esquerda Unida (EU), Aurora Prieto. Se había organizado con la intención de que este encuentro se mantuviera en secreto para la prensa. De hecho, nadie quiso hacer declaraciones ni antes ni después de la reunión que se puede considerar bilateral, ni si la misma iba sobre volver o no al gobierno. Rechazaron fotos y manifestaron su malestar por haber sido descubiertos. Este encuentro podría encuadrarse en las reuniones que EU quiso mantener con todos los grupos de izquierda de la corporación municipal para tratar de desatascar el gobierno tras los ceses y dimisiones que hubo en el PSOE. Ni Avante! ni BNG habían escondido en sus comunicados la existencia de encuentros con EU. Pero el del jueves no parecía que tuviera nada que ver con esas rondas de “consultas”. No hay que olvidar que EU dio un voto de confianza a la alcaldesa Victoria Portas para que retomara el gobierno con el PSOE. La presencia de José Antonio Cid no es baladí. Tiene la confianza del PSOE, pero también la de la actual coordinadora comarca de EU, María González. Después de tanta ráfaga de fuego cruzado, ahora se opta por la estrategia del silencio. Mientras esto sucedía el jueves, el líder y portavoz actual del grupo socialista de Cangas, Eugenio González, aseguraba que estaba en una cena de la ejecutiva provincial en Pontevedra. Pero también él guardó silencio respecto a este encuentro, solo dijo que no sería demasiado importante si no estaba él. La importancia del encuentro lo revela el hecho de que se quería mantener en secreto.