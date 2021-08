“A nosa música naceu da rúa e facémola para a rúa, as súas xentes e as súas loitas”

–Este ano debutan no Festival SonRías Baixas, que se caracteriza pola súa amplitude de estilos. Que significa para vostedes poder actuar nun festival con tanta traxectoria?

–Unha verdadeira honra, é un festival referente no norte do estado dende fai anos e para nós vai ser moi especial participar nel. Estivemos en 2019 colaborando con NAO e xa puidemos comprobar a súa maxia.

–Amais tócalles compartir escenario con Kase.O, que supoño que será un referente para vostedes. Pesa a responsabilidade?

–Un chisco pero afrontarémolo como un concerto máis. É un soño feito realidade tocar no mesmo escenario que un dos nosos referentes musicais, mais tentamos afrontalo con moita calma para poder desfrutalo ao máximo.

–Supoño que o nome de SonDaRúa ten unha dobre lectura: ser da rúa e un estilo musical pegado á rúa. Que significa para vostedes ser da rúa e ese son da rúa?

–Para nós significa realidade e autenticidade, a nosa música naceu na rúa e facémola para as rúas, as súas xentes e as súas loitas. O noso contexto social aínda que rural, é característicamente urbano, e no ámbito do hip-hop isto sempre estivo presente.

–Acaban de editar o seu primeiro disco despois de varios EP’s. Por que o título de “Eterno combate”?

–Lanzámolo o pasasado ano xusto co inicio da pandemia, e por mor desta case non rodou. O sentido do título é claro: cada vez é máis preciso seguir combatendo pola igualdade e polos noso dereitos como nazón e como clase en tódolos frentes.

–Como foi o proceso de composición e a gravación cos distintos artistas que colaboran con vostedes? Afectoulles a situación da pandemia?

–Foi un proceso longo e madurado, a pandemia afectounos á hora de lanzalo disco mais as colaboracións e as composicións foron previas a esta, polo que non nos afectou neste sentido.

–O álbum caracterízase por un son e temas moi diversos, non só un rap máis clásico. Foi algo buscado ou xurdiu de maneira natural?

–Xurdiu de forma natural, dende os nosos inicios influenciámonos con diferentes xéneros (rap, reggae, rock, punk, ska, metal, etc..) e isto reflíctese ao crear, sempre fixemos cancións con estilos e temáticas moi variadas.

–Hai xa cinco anos do seu debut e catro do III Premio Novos Valores con “En galego non mola”. Cren que conseguiron que polo menos que alguén se dese conta que en galego si que mola e, ademais, moito?

–Si, é un avance colectivo, non só noso, de moitos grupos que fan música en galego. Existe unha nova corrente de música galega cunha gran labor normalizadora.

–Sinten que esa aposta pola lingua propia abriulles máis portas das que supostamente lles podía pechar?

–Non adoitamos facer suposicións arredor delo, facemos música na nosa lingua porque é a que falamos, porque para nós é o normal. As portas ábrense ou péchanse por moitos outros condicionantes, o galego non limita, máis ben o contrario.