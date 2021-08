EL 70% de las farmacias de la comarca certifican los autotests de antígenos

La gran mayoría de las farmacias de la comarca comenzaron esta semana a expedir certificados de pruebas negativas de antígenos, tras haberse adherido al acuerdo firmado entre los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Galicia y la Xunta. En total 18 farmacias de O Morrazo forman parte de la lista publicada por el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra. En Cangas figuran 8, en Moaña 5, en Bueu otras 5 y en Marín 6.Esto supone un 70% de las 35 farmacias que existen en la localidad.

Los tests de antígenos comenzaron a venderse en las boticas el pasado 22 de julio, con una alta demanda en los primeros días. Muchos farmacéuticos reclamaban que pudieran certificar el resultado de las pruebas y así poder usarlas para acceder al interior de la hostelería de los municipios en nivel alto de restricciones, como Bueu y Moaña. Ahora, tras establecer un protocolo acordado con la Xunta, ya están autorizados. Para expedir el certificado, los farmacéuticos tienen que comprobar la entidad de la persona y supervisar que hace el test correctamente. Si el resultado es negativo, otorgarán el certificado con una validez de 72 horas y si es positivo, lo comunicarán al Sergas.

La certificación de las pruebas está abierta a personas con servicio farmacéutico del Sergas. La población diana a la que se dirigen los tests es la franja de edad de entre 13 y 35 años, ya que no cuenta con la pauta completa de vacunación. “Los usuarios de 13 a 35 años solo tendrán que pagar el test y no por el servicio, a partir de los 35 años se le cobrará”, explican desde Farmacia David Durán en Cangas. El precio de las pruebas va desde los 6 hasta los 10 euros. Las personas vacunadas también están excluidas de esta iniciativa. “Si ya tienen las dos dosis no necesitan el certificado de antígenos porque ya tienen el de vacunación”, aclaran en la Farmacia Adrián Acuña de Bueu.

David Durán, farmacéutico de Cangas, aconseja pedir cita para realizar la prueba, ya que, por ejemplo, en su farmacia no realizan los tests durante todo el día, sino que reservan una franja horaria específica. Para las personas que quieran obtener un certificado de antígenos en las farmacias de la comarca, el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra ha habilitado un sistema de cita previa en su web.

Los interesados deben registrarse cubriendo un formulario en el que se le solicita sus datos personales y donde deben elegir el municipio y la farmacia en la que quieren realizar la prueba. Tras esto, la persona se tiene que presentar, en la hora y fecha de la cita, en la farmacia elegida con su DNI y una mascarilla. Allí, los farmacéuticos supervisarán que el cliente se realiza la prueba de manera correcta. Si no puede acudir a la cita, hay que llamar a la farmacia elegida para cancelarla con suficiente antelación.

La certificación de las pruebas es voluntaria y hay farmacias que no se han adherido al programa por diferentes motivos. Algunas explican que podría suponer un riesgo para los empleados, al no proporcionarse material de seguridad adecuado como equipos de protección. Los boticarios también recuerdan que si los autotests se realizan fuera de la farmacia no se puede expedir el certificado. En ese caso, si la prueba es positiva, la Xunta acaba de habilitar el teléfono 900400116 para comunicar el resultado y poder acceder a una PCR que confirme el positivo. El objetivo es evitar la necesidad de acudir a los centros de salud, para poder descongestionarlos.

Las farmacias que expiden certificados en Bueu son: Méndez Davila, Carmen Outeda, Adrián Acuña, Ramal dos Galos y Digna Ferradanes. En Cangas lo hacen en David Durán, Senín, Antonio Campelo, Antonio Fornos, Ana Benita Vilar, Pilar Santos, Margarita Rodríguez y Cristina Fernández. En Moaña: Mª Victoria Pérez, Mª Paz Soage, Marta Samartín, Marta Fernández y Mº Purificación Casal.

Los casos continúan en descenso

La situación epidemiológica de la comarca sigue bajando. Moaña es el municipio que experimenta una mayor reducción de casos. La EOXI comunicó 99 casos activos, 13 menos que el día anterior. El mapa del Sergas también refleja el descenso, con 27 casos a 7 días, 6 menos. En Bueu se muestra una bajada de casos ya que la EOXI trasladó 76 casos activos, 5 menos que ayer. En el mapa del Sergas, Bueu tiene 30 casos en los últimos 7 días, 3 menos. Por su parte, en Cangas el Sergas apunta 115 casos a 14 días, 7 menos que ayer.

Cribado de antígenos en Bueu

La piscina municipal de Bueu acoge hoy un punto itinerante para realizar tests de antígenos. Los bueueses de todas las edades podrán someterse a una prueba y en tan solo quince minutos tendrán el resultado. Aunque se prioriza la cita previa, se puede acudir sin ella. El horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche.

El punto COVID de Bueu atiende a 100 personas al día

Mientras las farmacias de la comarca se suman para certificar tests, el punto de gestión administrativa COVID de Bueu, inaugurado el lunes, continúa sembrando buenos resultados. La oficina atiende ya más de cien solicitudes diarias, ayudando a descongestionar el centro de salud y facilitando los trámites a los bueueses. Dolores Pesqueiras, trabajadora del punto COVID, señala que en los últimos días están viviendo una altísima demanda por parte de la población, atendiendo a más de cien personas por jornada. “Los primeros días hubo buena respuesta, ahora ya es casi una avalancha”, explica.

La mayoría de las cuestiones están relacionadas con la expedición de certificados de vacunación, de pruebas negativas o de haber pasado la enfermedad. Además, desde el punto indican que está habiendo un incremento de solicitudes para obtener la Chave 365, necesaria para acceder a la aplicación del Sergas con seguridad alta. Esto se debe a que la clave es provisional y caduca en poco tiempo.

Pesqueiras reconoce que son muchos los bueueses que se acercan para resolver dudas sobre la cita de vacunación y el cambio de datos como el número de teléfono. La administrativa también soluciona consultas de personas que no pertenecen al Sergas, bien porque están de visita o porque corresponden a MUFACE. En ambos casos, se pueden expedir tanto certificados de vacunación como de alta de la enfermedad.

La oficina se encuentra en el segundo piso del Centro Social do Mar y tiene un horario de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 19.30 horas por las tardes. Los sábados abre de 9.00 a 15 horas. Mientras el punto de Bueu soluciona trámites a diario, Cangas prevé que su oficina comience a funcionar la semana que viene. Se ubicará en el Centro Social. Por su parte, en Moaña continúan a la espera.