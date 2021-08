“En Irlanda moriríamos a bordo como perros”

“Volver a casa fue la mejor decisión que pudimos adoptar”, asegura el capitán del pesquero "Manuel Laura", que el pasado sábado y con un tripulante con síntomas de COVID, decidió abandonar el puerto de Castletownbere, al suroeste de Irlanda, después de verse desatendidos por las autoridades locales del país, sin la necesaria asistencia médica ante el pánico al coronavirus. A través de la consignataria en tierra, que aseguran les ayudó todo cuanto pudo, les comunicaron que no había ambulancias para trasladar al enfermo a un hospital, cuando todavía no estaba confirmado si era COVID o no pero el hombre estaba mal; los taxistas se negaron por miedo al virus y también los hoteles y pensiones a tenerle aislado en una habitación al estar en temporada alta. “De seguir allí, amarrados en el muelle, moríamos como perros”, asegura el capitán, navegando de regreso a Vigo, y ya con otros tres tripulantes con síntomas compatibles de COVID. El barco, con bandera inglesa aunque de la casa armadora de Vigo Herederos de González Parada, tiene 12 tripulantes, de los cuales tres son de Cangas, uno de Marín, otro de Nigrán, dos de Vigo, dos marroquíes –uno de ellos residente en Cangas–, dos senegaleses y uno de Ghana.