El gobierno de Moaña BNG-PSOE, con el apoyo del PP y el voto en contra del edil independiente, Javier Carro, aprobó en el último pleno la solicitud de subvención a la Diputación y el expediente de contratación de la reforma del viejo Concello, en Ramón Cabanillas, por importe de 1.160.815 euros (870.611 de subvención y 290.203 de fondos propios) conforme a un proyecto que lo destina a aulas de estudio, salas de reuniones para vecinos, local de ensayo con cabina de grabación y nuevas dependencias para Protección Civil.

La portavoz del PSOE, Marta Freire, destacó que se trata de un proyecto novedoso que cambiará el ritmo de la villa, con aulas inclusivas y adptadas que pueden utilizar emprendedores y un espacio más adaptado para Protección Civil en un edificio inteligente, que sigue apostando por la eficiencia energética.

El portavoz del PP, José Fervenza, echa de menos la transparencia en la tramitación de este proyecto, del que no pasaron la documentación hasta poco antes del pleno, y que se llevó por urgencia debido a que se acaba el plazo de la subvención. Pidió que se tuviera en cuenta la necesidad de proteger el antiguo mobiliario del salón de plenos, “porque pertenece a nuestro pasado” y en las fotos se ve en muy mal estado y pidió al gobierno que no siempre quiera ganar porque, a veces, empatar es saludable.

El portavoz del BNG, Odilo Barreiro, defendió el “ objetivo maravilloso de la rehabilitación de un edificio que no está en las condiciones que merece”. Dijo que el proyecto es fruto de la inquietud del gobierno local que planifica proyectos para no estar de brazos cruzados y tenerlos para cuando se abren las líneas de subvenciones. Elogió las subvenciones “objetivas y transparentes” de la Diputación porquesi estuviera, como antes, en manos de Louzán (PP) el dinero se distribuiría de forma discrecional por la presidencia, dejando fuera y catigando a gobiernos que no les cayera bien

La alcaldesa, Leticia Santos, tendió la mano a la oposición para revisar el proyecto. Insiste en que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea y con cualquier línea de fondos. Quiere que el Concello vuelva a ser gente dinamizador de la travesía Ramón Cabanillas, de la que reconoció su decadencia cuando la casa consistorial se trasladó.