Una alcaldesa en primera línea.

No le para ni la lluvia y ayer dio ejemplo de que su compromiso con la cultura lo lleva hasta donde haga falta. Con paraguas y móvil para inmortalizar el momento, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, disfrutó como una más del público, del concierto de Susana Seivane en el Intercéltico. Ayer concluyó la XXXVII edición del festival con más protocolo que nunnca debido al COVID, aforo limitado, sillas de dos en dos para convivientes y separadas para el resto.

Ahora con las dunas de Barra y la acampada

Ahora las redes sociales están a la que saltan. Son ellas las que imponen la ley en una jungla donde las opiniones se convierten en ataques desaforados, donde se toman revanchas y donde se esconde mucha, pero que mucha gente. Ayer el jaleo era en Barra. Se ponía de manifiesto que se estaba realizando acampada libre en esta playa, que tiene un importante espacio dunar y que no parecía importar a nadie. Después de lo pasado en Rodeira todo el mundo está muy sensible con lo de las dunas. Pero pocos son los que saben qué especie dunar fue dañada en la playa de Rodeira y que fauna esconden.

El triste verano que se nos va

¡Ay qué poco verano! Nos invaden las noticias que nos hablan del cambio climático, que ya está aquí. Nos advierten de que Galicia será Galifornia (por lo del clima) pero ni con esas. Aquí sigue lloviendo, incluso más que otros veranos. Y no es que no creamos, que sí, en el cambio climático, que no es cuestión de creer o no, que es algo científico. Por favor, que antes de que llegue el estío de los 50 grados no llegue uno de 30.