El pleno opta porque el Concello compre terrenos en A Rúa y descarta definitivamente la vía de la cesión

El día 17 de septiembre a las 13.00 horas se reunirá la comisión de seguimiento que tendrá que velar por el cumplimiento del acuerdo plenario que obliga al Concello de Cangas a encontrar soluciones para que la Xunta de Galicia construya de una vez el nuevo equipamiento sanitario en A Rúa. Así lo manifestó la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, en el último pleno, donde la oposición aceptó la propuesta de la alcaldía de reservar una partida de 300.000 euros para la compra de terrenos en el mencionado lugar para construir el señalado equipamiento sanitario, que la izquierda nacionalista insiste en que no debe ser un centro donde quepa lo que ya hay ahora en el viejo centro de salud, sino con más especialidades y más personal. La propuesta de la alcaldía fue bienvenida por todos los grupos políticos, _ya que era consecuencia de un acuerdo plenario como consecuencia de una moción del PP enmendada por el BNG_excepto por el PSOE. El grupo socialista liderado por Eugenio González insiste en la vía de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias para obtener los terrenos de una manera gratuita, como consecuencia de la cesión que realizaría la empresa Amgecabe, que promueve la construcción de un centro comercial. “Por qué vamos a tener que pagar por algo que nos dan gratis. No lo entiendo. Dicen que los terrenos que ofrece la empresa no son suficientes, pero se puede negociar. La empresa no se cierra a esta posibilidad”. El PP era beligerante en esta cuestión que defendió José Enrique Sotelo, que se hartó de manifestar que la empresa no ofrecía ningún regalo, porque iba a obtener un gran beneficio con la recalificación. Tomás Hermelo (Avante!) manifestó recordó al pleno que igual que los bancos no regalan nada, las empresas tampoco y que tiene que prevalecer en este caso el interés público. A la portavoz nacionalista Mercedes Giráldez, que estaba a favor de la reserva de la modificación del vigente presupuesto, que es el del año pasado, le parecía indignante que se tuviera que recurrir a una modificación presupuestaria cuando el presupuesto de 2021 ya tenía que estar aprobado y acusó al gobierno de no querer llevarlo a pleno. El PP utilizaba la táctica del palo y la zanahoria. Por una parte le parecía bien la modificación presupuestaria, pero también sacó a relucir los informes de intervención, que señalaban algo tan fundamental como que el dinero se tenía que gastar este año, que no era válido para ejercicios posteriores el acuerdo adoptado ayer.

Mientras la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, aseguraba que si ese dinero no llegaba para la compra de terrenos se implementaría más, el BNG apostaba porque exigir a la Xunta que defina lo que quiere hacer antes de empezar nada, porque había el ejemplo de O Hío, donde se habían cedido terrenos para un centro de salud y diez años después no había nada aún. Avante, sin embargo, era partidario que los 300.000 euros fueran un máximo y que se negociara con los vecinos para obtener el mejor precio. Al portavoz socialista, Eugenio González, no le quedó más remedio que preguntar qué beneficios había acarreado al pueblo de Cangas la modificación puntual de las Normas Subsidiarias aprobada por el Concello y presentada por Eroski para la avenida de Vigo. “En este caso nadie protestó, ni se le llenó la boca a nadie hablando de beneficio empresarial. Pregunto: qué sacó de beneficio el Ayuntamiento en este caso. Sigo sin saberlo”. Su pregunta quedó en el aire. No obtuvo ninguna respuesta, ni por parte de unos ni de otros.

Además de otras sorpresas, la presencia del edil de ACE, Adrián Pena, en el pleno del viernes es muy significativa. Principalmente porque se supone que está de vuelta en la política canguesa después de la baja médica que paralizó su introducción en la vida política de Cangas de este joven que entró para relevar al fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos dentro de las filas de ACE. Su presencia en la sesión se entiende como final de la baja médica y que está garantizada su presencia en la junta de gobierno de Cangas, lo que permitirá que se celebre tras dos intentos fallidos después de la dimisión y cese de los concejales socialistas. Además, la otra edil de ACE, militante de Esquerda Unida, la díscola Aurora Prieto, también estará presente. Asegura que esta vez no tiene en la agenda nada que le impida asistir. Así que ahora va a sobrar una persona para el quórum, que está fijado en tres concejales. Mañana volverán a reunirse para tomar las decisiones del día a día un gobierno, por el momento monocolor, formado por Victoria Portas, Mariano Abalo, Adrián Pena y Aurora Prieto.

Una vez descartado que Avante! y BNG quieran gobernar con ACE, vuelve a aparecer en escena la posibilidad de un regreso al pacto ACE-PSOE. Los socialistas aseguran que no son la tercera opción, pero al mismo tiempo manifiestan que si Victoria Portas quieren una nueva alianza con el PSOE tendrá que pedir perdón por los ceses. Quien no lo vería mal es el BNG, que el viernes hizo un llamamiento a ACE y PSOE para que se pusieran de acuerdo y gobernaran Cangas conjuntamente, ante el caos que esta crisis estaba suponiendo para los vecinos del municipio.

Eugenio González, que en la asamblea del PSOE dijo que si el problema era él se marcharía, porque no quería dañar a su partido, el viernes en el pleno, en un alarde de forofismo, que él no se iba, que no lo echaban de ahí. De momento, los concejales socialistas tienen el apoyo de la ejecutiva provincial del PSOE. Pero no es para nada descabellado que la cúpula socialista busque un acuerdo con el propósito de desbloquear el gobierno de Cangas, muy mermado en miembros y en capacidad.

La gestión de la piscina en busca de un autor

Mientras la situación de la gestión de la piscina municipal de Cangas sigue siendo a todas luces irregular, el gobierno local y, por lo visto, la mayoría de la corporación municipal, quiere mantener la misma en un lugar desconocido como es una Comisión de estudio para la gestión de la piscina municipal. Es meter el problema en otro problema para que se perpetúe en el tiempo y demostrar que es mejor equivocarse todos que uno, que es el que gobierna. Se trata de una comisión formada por los representantes de los partidos políticos, pero en la que también están un abogado y un economista con voz y voto, algo de lo que el PP recela, porque considera que la corporación pierde poder de decisión y considera que la fórmula más óptima es la de una comisión especial, además de señalar que la vía elegida lleva a la municipalización del servicio, objetivo ocultó del concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE), según Pío Millán (PP). Avante!, a través de su edil Ánxela Vizoso, quería que se le explicara por qué esos asesores y no otros. Para evitar suspicacias, Abalo propuso que la formación de esta Comisión de Estudio quedara pendiente a que el PP y Avante! o los demás partidos eligieran ellos los asesores. El resultado, 11 votos, a favor, los de ACE, PSOE y BNG y 10 abstenciones, las del PP y las de Avante! La líder del grupo municipal del BNG, Mercedes Giráldez, aprovechó el debate de este punto para recordar que la gestión de la piscina municipal era una de las cuestiones que había planteado su partido cuando decidió aprobar el Plan Concellos, como también lo era la Mobilidade y el Plan Xeral. Manifestó que sentía mucho que el edil de Mobilidade, Adrián Pena (ACE), estuviera de baja, pero que desde la alcaldía se pudo avanzar en el proyecto. Con bastante vehemencia y apartado con brusquedad el micrófono, dijo que el BNG no se olvidaba de estas cuestiones que el gobierno debía cumplir.