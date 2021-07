La moción del PP para que dimita la alcaldesa sale adelante al abstenerse o ausentarse la izquierda

La izquierda de Cangas dejó solo al PP en el pleno extraordinario de ayer para pedir la dimisión de la alcaldesa, Victoria Portas, y salió adelante con sus siete votos, al abstenerse BNG y PSOE, no entrar en votación ACE y ausentarse Avante!. El acuerdo no tiene efectos prácticos. Nada más empezar Avante! anunció que se iba del pleno porque consideraba que el asunto no merecía el carácter urgente ya que había dos mociones, una suya y otra del BNG que iban al pleno ordinario a continuación y en donde se trataba el conflicto de la playa de Rodeira, que provocó el cese de dos concejales del PSOE, Eugenio González y Pilar Nogueira y la dimisión, por solidaridad de los demás compañeros socialistas. Al pleno asistió, por fin, el edil de ACE Adrián Pena, que estaba de baja y que su ausencia había impedido la celebración de las últimas juntas de gobierno porque no se lograba el quórum necesario. Todos los concejales renunciaron a las dietas de este pleno extraordinario, en el que el PP hizo hincapié en la falta de información sobre el expediente de Rodeira y consideraba a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) como máxima responsable, porque su firma estaba en toda la documentación, igual que también estaba la del concejal de Facenda, Mariano Abalo, que había aceptado el gasto de la maquinaria en la playa de Rodeira, donde se pretendía celebrar una competición de balonmano playa, que se tuvo que suspender por daños en las dunas.

El grupo socialista sorprendió con la abstención. Fue una decisión de última hora, porque días antes había pedido la dimisión de la alcaldesa, diciendo que no era la persona adecuada para gobernar Cangas. Entra dentro de la estrategia de la izquierda de no verse involucrada en una votación con el PP. A pesar de que la portavoz popular, Dolores Hermelo, manifestó que no se trata de una cosa de izquierdas o derechas, sino de hacer las cosas bien o mal y que si la alcaldesa había cesado a dos de sus concejales de gobierno, ella también debería haber dimitido, porque tiene la misma responsabilidad. El portavoz socialista, Eugenio González, estaba en el ojo del huracán. Pero salió con un pase torero: “Parece que matamos a Manolete y no lo matamos. Hice algo que pensé que iba a traer riqueza para Cangas y no me duelen prendas decirlo”.

La regidora local entendió que lo que pretendía el PP era su asiento y dijo que eso no lo iba a permitir. Dolores Hermelo contestó que eso lo decidía el pueblo de Cangas, no ella. El PP había anunciado por activa y por pasiva que no asaltaría la Alcaldía de Cangas a través de una moción de censura, que esperaría a unas elecciones.

La portavoz del PP fue contundente con la izquierda en el pleno ordinario que le siguió al extraordinario y que por un momento se vio interrumpido con la presencia de los afectados por los derribos de la Axencia de Protección a la Legalidade Urbanística (APLU). La alcaldesa informó que se superaba el aforo y después se acordó una reunión de todos los portavoces con ellos el próximo lunes a las 20.30 horas. La edil del PP repartió a todos. Criticó al PSOE por la abstención en el pleno anterior, a Avante! por hacer distinciones entre el grupo de gobierno al pedir la dimisión de los ediles socialistas y solo reprobar a los de ACE, al BNG por nadar y no profundizar en este asunto y acudir al pleno a enseñar lo que significa la palabra reprobar. Cuando Mariano Abalo pidió a Hermelo que enseñara las facturas de la pala que entró en Rodeira, ella contestó que tampoco había aparecido la factura de Oitava Illa, empresa a la que cuando él gobernaba se contrató un estudio para Massó que valió 30.000 euros y le recordó que ella no tenía amigos en los denunciados por la APLU cuando Abalo acusó al PP de ser el culpable de los desmanes urbanísticos en la costa. Mientras, la portavoz del BNG, Mercedes Giráldez se esforzaba en pedir que se recuperara el gobierno ACE-PSOE y que no se rompiera por caprichos, porque lo de Rodeira se estaba solucionando y había muchas cosas que estaban pendientes en Cangas. Eugenio González (PSOE) insistía en que no entendía nada. Volvió a pedir perdón y mencionó que se habían equivocado, pero dijo que lo que quería el BNG era que saliera una foto de la Guardia Civil desalojando Rodeira. Mercedes Giráldez insistió en que él amenazó con la Guardia Civil.

El intento de acercar que acabó el malestar

La edil de Playas, Aurora Prieto, en un ejercicio irónico de acto de contrición, pidió perdón por haber hecho su trabajo, ni más ni menos y en un último aliento se dirigió a Mercedes de Giráldez para decirle que no debió hacerlo muy bien porque no repitió en el gobierno. La alcaldesa sacó papeles y más papeles. Quiso demostrar que ella no estaba al tanto de lo que se iba a hacer. Pero no convenció ni a Avante! ni a BNG. El pleno extraordinario parecía un guión encaminado a un pronto acuerdo entre las fuerzas de izquierdas. Pero las últimas palabras de la alcaldesa para terminar el debate de las mociones de Avante! y BNG no pudieron ser más desafortunadas. Victoria Portas tuvo la poco apropiada idea de sacar el pacto de gobierno de 2019 para tratar de involucrar a toda la izquierda en el gobierno de Cangas, de una forma o de otra y terminar así el debate. No lo consintió Tomás Hermelo (Avante!) que recordó que ese pacto estaba roto y que ellos no la había votado en la investidura. Tomás Hermelo intervino aquí con vehemencia. Mercedes Giráldez (BNG) tomó el relevo y recordó que su grupo no firmó un pacto de gobierno, que se limitó a votar, como siempre, al cabeza de lista más votado de la izquierda.