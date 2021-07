Moaña mantiene el Intercéltico por su apoyo a la Cultura, pese al COVID

Los casos de COVID siguen en aumento en la comarca en una nueva jornada de subida con 95 en Cangas (92 el día anterior), 130 en Moaña (128 el día anterior) y 83 en Bueu (uno más que el día anterior). Moaña sigue con los contagios disparados, pero desde el Concello, la alcaldesa, Leticia Santos, asegura que no suspenden el Festival Intercéltico, que comienza hoy porque se ha elaborado con un protocolo estricto, con el aforo limitado a 590 personas en el recinto al aire libre junto al palco del paseo, incluso con más restricción que las que marca la norma. El público estará sentado, con los convivientes en asientos de dos en dos y los no convivientes con la separación legal de metro y medio. Sobre el peligro de que se repitan los botellones de las fiestas del Carmen en el paseo, Santos asegura que este tipo de festival no atrae estos de comportamientos, pero en previsión se ha reforzado la Policía Local, con dos patrullas., aunque no se ha convocado junta local de seguridad para pedir refuerzo de la Guardia Civil. Recuerda que la entrada y la salida se realizará de forma controlada. El recinto se abrirá media hora antes para que no haya aglomeraciones. Dice que la gente sin entrada podrá seguirlo vía streaming o desde los bancos de la alameda, pero se controlará mucho el cumplimiento de las normas que impiden reuniones de no convivientes a partir de la una de la madrugada. Hasta esa hora pueden estar en locales y terrazas, 6 en interior y 10 en exterior. La alcaldesa asegura que el evento es seguro para los asistentes al recinto.

Lo que sí se ha aplazado es el torneo de fútbol playa, que se iba a celebrar este fin de semana, porque sí que podría implicar más aglomeraciones incontroladas.

La alcaldesa asegura que desde el Concello siguen con la apuesta por el sector de la cultura porque está agonizando y que lo hacen con propuestas, como la el Intercéltido, que son seguras sanitariamente hablando.

Cribado en la piscina en Bueu

Por lo que respecta a Bueu, Sanidad prevé la realización un cribado el próximo día 7 de agosto en la piscina municipal, tal y como informan desde el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, a la que pertenece el municipio. El área comenzará a efectuar cribados con test de antígenos a aquellos usuarios que, con autocita o sin ella, quieran acercarse a efectuar dicha prueba tanto en puntos fijos como en puntos móviles de cribado que la Administración Sanitaria pública gallega mantiene activos en el área. Esta iniciativa preventiva -abierta a toda la población, sin límite de edad y orientada a alcanzar un mayor nivel de detección de casos de COVID 19- complementará a los cribados ya programados con cita, de tal modo que se incremente la capacidad preventiva y de control de la actual estrategia del Área Sanitaria contra el coronavirus.

Se efectuarán cribados con test de antígenos -priorizando la autocita, pero también asumiendo población sin cita previa y de todas las edades- en el recinto ferial de Fexdega, en Vilagarcía de Arousa, en turnos de mañana y tarde los jueves, desde hoy, viernes y sábados; y en Pontevedra, en el vestíbulo de la entrada del IES Sánchez Cantón, este próximo sábado 31 de agosto, así como los próximos martes jueves y sábados, en turnos de mañana y de tarde.