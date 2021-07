Lanzando redes en las aguas de Rodeira.

Mientras los vecinos y foráneos toman el sol o se pegan un baño en la playa, los marineros no descansa en la faena que tiene como propósito traer pescado fresco a la lonja. También ellos son vistos por curiosidad por parte de los que están en el arenal, sobre todo veraneantes, que encuentran en este oficio de marinero cosas que no se ven en la árida meseta.

Las difíciles coaliciones entre partidos

Es cierto que en Moaña el BNG no tiene problemas de gobernanza con el PSOE, pero no se puede decir que el Bloque sea sinónimo de lealtad. Para aquellos que no gozan del don de la memoria política, hay que recordar la confusa experiencia del PSOE y el BNG cuando se pusieron a gobernar Galicia. La lealtad brillaba por su ausencia. Que eso de los gobiernos de coalición es muy complicado y unos y otros siempre caen en tentaciones más humanas que divinas. Aquí ningún partido político puede tirar la primera piedra.

Indeca espera el parto en "Fuente del Gallo"

Indeca, ese curioso partido que lidera Nardo Faro Lagoa, está esperando a que Fuente del Gallo, nombre reivindica el ex concejal independiente de Cangas, de a luz. Afirma que está a punto de cumplirse nueve meses desde que no alumbran las farolas de esta zona del casco vello de Cangas. Es curioso que Nardo Faro Lagoa no salise ante la opinión público a través de su partido para manifestarse sobre la crisis de gobierno que hay en Cangas. Él, que vivió tantas y que su presencia en la escena política como independiente dividió a la derecha.