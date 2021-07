BNG y PSOE tumban la reprobación a la subdelegada por los sucesos del Carmen

Los sucesos ocurridos durante las pasadas fiestas del Carmen de Moaña, con botellones y peleas, en plena escalada de los contagios del COVID que ha llevado a que el municipio entre hoy en nivel alto de restricciones, fue uno de los asuntos que se abordó ayer en el pleno. El PP pedía en una moción la reprobación y la dimisión de la subdelegada y del delegado del Gobierno, Maica Larriba y Manuel Miñones, respectivamente, por haber dejado sola a la Policía Local en la noche del sábado, pese al requerimiento de la alcaldesa, Leticia Santos, de refuerzo de la Guardia Civil.

Pese al malestar que la falta de respuesta de la Subdelegación generó en el gobierno, al menos en el grupo del BNG, la moción no salió adelante y fue tumbada con los votos en contra de los nacionalistas y de sus socios de gobierno del PSOE. El portavoz del BNG, Odilo Barreiro, aseguró que sí la apoyarían en el caso de incluir una transacción y en lugar de la dimisión se pidiera una queja. Explicó efectivamente, la actuación de la Subdelegación fue de “dejadez, intolerable” dejando en evidencia lo que debe de ser la coordinación entre administraciones. Dijo que no se entendía la existencia de esta administración del Estado cuando las competencias del orden deberían de estar en la propia Xunta con un cuerpo de policía gallega, que sería más operativa y eficaz. El portavoz del BNG insistió en que sí se debía de mostrar una queja unánime a la Subdelegación por no atender la solicitud del Concello, pero de ahí a una reprobación, cuando además la subdelegada no estaba esos días y ejercía en su cargo otra persona de forma accidental, es “matar moscas a cañonazos”. Recordó que hubo situaciones similares que se vivieron en Moaña en 2017 cuando las obras de la autopista provocaban atascos y se requirió, sin éxito, la presencia de la Guardia Civil de Tráfico en la rotonda, estando en aquel momento una subdelegada nombrada por el PP; o cuando la Subdelegación no tuvo interés en investigar el atentado a las carpinterías de ribeira de Seara. Por eso que desde el BNG propuso cambiar el texto de la moción y dejarlo en queja, a lo que el PP se negó.

El portavoz popular, José Fervenza, recordó que la queja ya había que hacerla el primer día, que ellos traían la moción de reprobación al pleno y que las actuaciones anteriores a las que aludió Odilo Barreiro fueron en 2017 cuando no había pandemia y los hechos ahora ocurrieron en un momento de propagación de virus, en una situación gravísima, en la que la Subdelegación dejó “tirada” a Moaña. Criticó la postura del BNG que calificó de “paripé” y se dirigió a Rodrigo Currás, como concejal de Seguridade Ciudadana, aunque no lo sea, si bien sigue apareciendo así en la web municipal. Fervenza insistió en que los hechos de la Subdelegación fueron gravísimos y que había que tomar medida contra los cargos políticos.

Intervino también Marta Freire, portavoz del PSOE, que cuando ocurrieron los sucesos estaba de vacaciones y nunca los valoró, para mostrar su rechazo a la moción del PP. Condenó las actividades incívicas y violentas y que son responsables quienes las cometen, pero dijo que rechazaba la moción de “populismo político” del PP y que la actuación de la Subdelegación sería motivo de queja, pero no de dimisión. Criticó la “doble vara de medir” del PP que pide dimisiones en este caso, pero no al conselleiro de Sanidade por la carencia de ambulancias en el municipio o porque sigan las urgencias cerradas en Moaña.

Por su parte, el concejal independiente de XM, Javier Carro, que sí apoyo la moción del PP, dijo que deberían de haber más reprobaciones, que tras los sucesos del Carmen él pidió una reunión urgente de la junta de portavoces y que solo acudió él, con la alcaldesa y el jefe de la Policía Local.

Aprobada por unanimidad la calle dedicada a José Pazó en Quintela

La corporación de Moaña votó ayer de forma unánime la aprobación definitiva del expediente para dedicar la calle da Area, en Quintela, a José Pazó Rodríguez. Se trata de la calle que pasa por delante de la finca Pazó, en donde vivió el benefactor de Moaña, y que hoy alberga la guardería municipal. El expediente salió adelante a iniciativa del concejal independiente Javier Carro, quien dijo que se reparaba la injusticia cometida en el tiempo a esta persona tan comprometida con su pueblo. El edil del PP, Vicente Verdeal, asegura que muchas personas en Moaña recuerdan a Pazó, y entre ellas su suegro, de quien trasladó su agradecimiento y a quien Pazó, como director de Atlántica Española, embarcó en el Begoña, como a otros tantos vecinos de Moaña en otros barcos de la compañía. Dijo que había impulsado el empleo y pese a la importancia como empresario, siempre se mostró campechano y hablaba con todos, digno de admiración.

La portavoz socialista, Marta Freire, señaló que se daba un paso muy importante por parte de la corporación, ya que Pazó fue un pilar fundamental en la generación de empleo en una época en la que escaseaban los recursos. También señaló que si el expediente para dedicarle la calle se había resuelto sin alegaciones, es que desde el Concello se estaba trabajando bien, en consonancia con el pensamiento de la sociedad. Agradeció la iniciativa de Carro.

El portavoz del BNG, Odilo Barreiro, señaló que había que enorgullecerse de esta calle dedicada a Pazó y recordó que en la etapa predemocrática y durante un gobierno fascista sí hubo un intento para homenajear a esta figura, pero no salió adelante, por lo que ahora se hace justicia con una calle próxima a donde él vivió en Moaña.

El Concello volverá a seleccionar policías con la Academia Galega

El pleno también sirvió para sacar adelante la vuelta del Concello al convenio con Vicepresidencia para que la Academia Galega de Seguridade realice los procesos de selección de nuevos policías en el municipio. El concejal de Hacienda y Personal, Aldán Santamarina, explicó que el Concello ya había firmado en 2018 este convenio y se seleccionaron a tres policías, pero en enero de 2019, el Concello vivió un momento excepcional con la jubilación de cinco policías, por lo acudió a la contratación de cinco auxiliares. Recordó que aquel proceso se realizó con el visto bueno del director xeral de Emerxencias y se llevó adelante. Pero en septiembre de 2019, Vicepresidencia resolvió el convenio con el Concello por haber incumplido al haber convocado una selección que debió de realizar la Academia.

El concejal explica que ahora se vuelve a dicho convenio por eficiencia y porque no se puede competir con la lista de auxiliares de la Academia. El portavoz del PP, José Fervenza, mostró su preocupación de que una vez más se incumpla el convenio y preguntó cuál era la situación de la Policía. Santamarina explicó que de los dos policías seleccionados por movilidad, uno renunció y los otros tres seleccionados están en la Academia para incorporarse a final de año. Con este convenio se dotarán de dos policías más. para cubrir la vacante y ante una nueva jubilación.