“Demasiada agenda para irme de vacaciones”

La alcaldesa realiza estas declaraciones el mismo día en el que se hace pública la decisión de la asamblea del BNG de rechazar la oferta de entrar en el gobierno o de formar parte de la junta de gobierno y coincide también con el anunció de Avante! de que su grupo municipal no asistirá al pleno forzado por el PP, en el que solicita la dimisión de la alcaldesa de Cangas por su supuesta participación en los daños en el espacio dunar de Rodeira. Considera que la petición de pleno extraordinaria realizada por el PP no tenía sentido cuando tanto ellos como el BNG habían presentado en tiempo y forma mociones en las que se abordaba este conflicto y se solicitaba la reprobación de la alcaldesa y los concejales cesados, los socialistas Eugenio González y Pilar Nogueira.

El BNG sopesa la abstención, mientras que el PSOE sí votará a favor de la dimisión. De esta forma se evita que la izquierda nacionalista se ligue al PP y se ofrece la imagen de un PSOE que vota con el PP. El voto de Esquerda Unida, que está representado en la corporación municipal en la concejala de ACE, Aurora Prieto, estaba pendiente de una r asamblea que se iniciaba a las 21.00 horas de ayer.

También ayer, el portavoz popular Pío Millán aclara que el pasado martes, el PP remitió una correo electrónico a la alcaldesa con el siguiente texto: “Bos días, en base a conversa mantida na Comisión Informativa de onte, sobre a conveniencia de establecer data e hora para celebrar pleno extraordinario soliciado polo grupo municipal do PP de Cangas, quero trasladarlle que algunh@s das conceleir@s non teñen capacidade de asistir o vindeiro venres, 30 de xulio , antes das 20.00 horas a ningún acto a celebrar no Concello de Cangas”. El PP se queja de que a pesar de la advertencia, la alcaldesa convocara el pleno igual.

La asamblea local del BNG de Cangas valoró las dos propuestas recibidas tanto desde el gobierno como la presentada desde la otra parte, como propuesta alternativa, para salir de la situación de ingobernabilidad actual y pide a las fuerzas políticas que en el año 2019 decidieron formar gobierno para que “fagan un exercicio de reflexión e responsabilidade coa obriga de entenderse e reconducir a situación”. Al mismo tiempo reprueba las actuaciones llevadas a cabo por miembros del gobierno días atrás por no estar a la altura que merece el pueblo cangués, .

Asegura que no va a entrar en el juego sucio de algunas organizaciones que conspiran, “con trazas de transfuguismo” (sin aludir a ninguna sigla) buscando apoyos a una hipotética moción de censura para formar un gobierno alternativo contra el grupo que obtuvo la mayoría de los votos de izquierda. “Se teñen problemas internos que expliquen claramente que pretenden e escenifiquen a ruptura oficial que vai meses se traslada nos medios e se coñece nos círculos internos e externos”. El BNG se está refiriendo a las diferencias que hay en ACE, entre el sector de Mariano Abalo y el de Esquerda Unida. Tampoco, dice, van a entrar “no xogo de formar parte do goberno actual e menos dunha xunta de goberno pois non tería sentido estando na oposición, máis aló de pretender repartir responsabilidades sobre outros eludindo as propias , teñen membros suficentes para celebrar as xuntas de goberno”.

Recuerda el BNG que la organizaciones ACE y PSOE decidieron en el año 2019 formar gobierno en minoría excluyendo al resto de los grupos de izquierda, incluso con insultos y amenazas: “Os dous grupos teñen a obriga de entenderse, dialogar e seguir traballando para grantir a estabilidade e defender os intereses da veciñanza”. Añade que el grupo mayoritario contará con el BNG desde la oposición “como demostramos sempre estando á altura nos asuntos cruciais e beneficiosos para o pobo. É posible un goberno de esquerdas sempre que exista vontade, lealdade, capacidade e diálogo, como así se pon de manifesto onde lidera os gobernos o BNG”, dice el comunicado hecho público ayer por la asamblea del Bloque.

Para dejar constancia de que no tiene intención alguna de irse de vacaciones este mes de agosto, Victoria Portas exhibe una agenda plagada de citas para los próximos días. La más inmediata, el lunes día 2, con la convocatoria del Consello Escolar Municipal que tratará, entre otros asuntos, el anunciado recorte de profesorado en distintos centros escolares, como el Ceip de O Hío o el IES María Soliño. Para e día siguiente, martes 3, en la agenda de Victoria figura la celebración del Consello Municipal de Saúde, que analizará el déficit de personal médico y de ambulancia de refuerzo en verano. Y el miércoles 4 será la Mesa de Comercio Local, en la que se tratará el reparto de bonos de ayuda al comercio y la hostelería, el Plan de Dinamización o la Feira de Oportunidades, del 13 al 15 de agosto.

Algunas de esas citas serán telemáticas, dada la situación de la pandemia de COVID, pero la regidora no ha variado sus previsiones de visitas a las parroquias para la atención presencial del vecindario, todos los martes. Se estrenará el día 3 en Aldán, y en semanas sucesivas se desplazará a Darbo (será en el local de Cimadevila, porque la biblioteca está en obras), O Hío y Coiro, en ese orden.