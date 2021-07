Portas convoca el pleno del PP para su dimisión una hora antes del ordinario del viernes

Así que primero se debatirá si la alcaldesa debe dimitir de su cargo por su actuación en el conflicto de las dunas de Rodeira, que acabó con el cese de dos concejales socialistas, Eugenio González y Pilar Nogueira y con posterioridad la dimisión de sus otros dos compañeros, Sagrario Martínez e Ingrid Loredana, que supuso la ruptura de la coalición de gobierno entre ACE y el PSOE. Aunque prospere esta propuesta del PP, no tendré ningún tipo de efectividad. Un alcalde o alcaldesa solo puede ser cesado de su cargo si prospera una moción de censura, para lo que ahora mismo no hay firmas suficientes. El grupo municipal del PP descarta esa posibilidad y la izquierda, dividida, no logra reunir los apoyos suficientes.

Claro que si los votos a favor de su dimisión conforman una mayoría, de la que formen parte, además del PP, el PSOE, Avante! y el BNG, la regidora local quedaría muy tocada. No hay que olvidar que Avante! ya anunció que no quiere gobernar con ella y el BNG está a punto de hacerlo. Tiene tomada la decisión, pero hay que esperar a que se celebre la asamblea de mañana.

El pleno ordinario tiene como principal aliciente saber cuál será la votación de Esquerda Unida respecto a la propuesta del gobierno, nacida a raíz de una propuesta del PP en pleno y enmendada por el BNG, para que se reserven 300.000 euros para la compra de terrenos que irán destinados a equipamiento sanitario.

Los socialistas: “Nunca tuvimos problemas por pedir perdón”

El grupo socialista de Cangas emitió ayer un comunicado en el que señala que tomará todas las decisiones en función de los beneficios del pueblo de Cangas. “No hay día en el que no nos encontramos con un nuevo despropósito del gobierno más minoritario de la historia de este pueblo, compuesto por dos ediles que pretende fingir que gobierna, cuando son incapaces de celebrar una junta de gobierno. Mariano Abalo y Victoria Portas tienen a nuestro pueblo en una situación extremadamente grave. Si había alguna duda de que la elección como alcaldesa de Victoria Portas fue un error quedó despejado a través de todas y cada una de sus decisiones. Que se puede aguardar de una persona que comunica una destitución por Whatsapp o que en algún caso ni siquiera la comunicó”, dice. Ante esta situación, el grupo socialista quiere manifestar que siempre se actuó con responsabilidad, que su único compromiso es la defensa de los intereses generales de los vecinos de Cangas y que fue esa la única razón que les llevó a mantener la coalición de gobierno después del fallecimiento de Xosé Manuel Pazos, con una persona que, consideran, no es la más adecuada. “El tema de la limpieza de Rodeira fue una simple excusa y los concejales socialistas nunca tuvimos problema en pedir disculpas y perdón, si fuera necesario. Esto no hubiera pasado de contar con una alcaldesa con empatía y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo. Una alcaldesa debe tener unido al grupo de gobierno y no hacer justo lo contrario”, manifiesta el PSOE cangués.

Avante! y BNG, a favor de la modificación preupuestaria

Esquerda Unida tiene asamblea hoy para decidir su postura respecto a la modificación presupuestaria para reservar 300.000 euros para comprar terrenos en A Rúa para destinarlos a equipamiento sanitario. Hace una semana era que no; ahora el voto ya no está tan claro. Quien sí lo tiene es Avante!, que a falta también de un acuerdo de su asamblea, varios de sus representantes municipales manifestaron que estaba claro que en la propuesta había un avance, aunque en la moción indicara que el dinero tenía que figurar en una partida de los presupuestos del año 2021, que no los hay todavía, a pesar de que en diciembre estaban prácticamente cerrados. El BNG también apoyará la modificación presupuestaria, no en vano dio apoyo a la moción del PP y la enmendó. Quien está en contra es el PSOE, que no entiende porqué hay pagar por algo que se puede obtener gratis. Además, afirma que los terrenos no son de un solo propietario y que cada uno puede pedir un dinero diferente y que, a mayor abundamiento, sobre los mencionados terrenos pesa una opción de compra de la empresa Amgecabe, que es la que propuso la modificación puntual de las Normas Subsidiarias para construir un centro comercial.