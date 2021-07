El COVID se lleva las embarcaciones tradicionais de Moaña

La tendencia al alza de los contagios de COVID en la comarca ha llevado a que el comité clínico, que asesora a la Xunta en el control de la pandemia, decidiera subir al nivel alto de restricciones a los municipios de Moaña y de Bueu, con 128 y 80 positivos, respectivamente; y al medio al de Cangas, con 99, según datos de la EOXI de las gerencias sanitarias de Vigo y de Pontevedra-O Salnés. Las primeras consecuencias ya se dejaban notar ayer por la tarde en Moaña. La alcaldesa, Leticia Santos, convocó una reunión de urgencia del comité organizador del Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se iba a celebrar en el municipio del 5 al 8 de agosto, y acordó su suspensión.

Asegura que la decisión se toma debido “al cambio de la situación epidemiológica del concello, que anunció la Xunta, de nivel medio de restricciones a nivel alto y viendo la tendencia al alza de los datos de casos activos en Moaña y en el área sanitaria de Vigo, ante una posible entrada en el nivel extremo en la próxima semana”. El comité entiende que no se dan las circunstancias favorables para desenvolver con plenas garantías el Encontro.

Aseguran desde la organización que llevan “más de un año trabajando en el evento, intentando por todos los medios y hasta el último momento celebrar el Encontro, que contribuiría a dinamizar la economía local, y a que Moaña disfrutase de la cultura y del patrimonio marítimo pesquero gallego, a mostrar a quien nos visitase nuestra esencia de villa marinera; pero la situación sanitaria en la que está inmersa Galicia nos hace tomar una decisión difícil y compleja”. Por el momento es la única suspensión ya que el Concello mantiene el festival Intercéltico que se celebra este fin de semana desde el viernes.

La entrada en el nivel alto de restricciones, que entra en vigor a las doce de la noche del viernes, implica consecuencias para la hostelería. En Moaña y Bueu solo se podrá entrar en el interior de los locales con la acreditación de inmunidad (certificado de vacunación, PCR negativa o acreditación farmacéutica de test de antígeno negativo). Los aforos siguen igual con el 50% interior y el 50% en terraza que es de acceso libre. Quedan prohibidas las reuniones de no convivientes entre la una y las seis de la madrugada y el ocio nocturno solo está permitido en terraza al 50% y hasta la una de la madrugada. En el nivel medio no se exigen certificados de inmunidad, el ocio nocturno puede abrir al 50% en el interior y al 100% en terraza y hacerlo hasta las 3 de la madrugada. Desde esa hora están prohibidas las reuniones de no convivientes.

En Bueu

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, dictó ayer un bando en el que se recogen las medidas más importantes que entrarán en vigor a partir de la medianoche del viernes al sábado, como el uso obligatorio de mascarilla incluso al aire libre; aforo del 50%en la hostelería y con obligación de presentar certificado de vacunación, test de antígenos o PCR negativa en las últimas 72 horas; la prohibición de reuniones entre no convivientes entre las 1.00 y las 6.00 horas. El regidor mantuvo ayer una conversación con el gerente de la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) Pontevedra-O Salnés, que le explicó las razones de este cambio. El comité clínico emplea una serie de criterios técnicos para fijar lo que se denomina como “incidencia acumulada ajustada o corregida”: presión hospitalaria en el conjunto del área sanitaria, número de hospitalizados en planta y en UCI... “En estos momentos esa incidencia en Bueu es de 280 y el paso a nivel alto se decreta a partir de 250, que es la razón por la que se aprobó este cambio”, apunta Juncal. El regidor vuelve a hacer un llamamiento a la responsabilidad por parte de la población y a respetar las normas sanitarias. Una llamada que también se dirige al resto de administraciones y fuerzas de seguridad para colaborar en esta tarea. “Estamos en pleno verano y en estos momentos hay mucha más gente en Bueu, lo que significa más personas ocupando los mismos espacios y un aumento exponencial del riesgo”, advierte.

Con el paso a nivel alto quedan prohibidas fiestas, verbenas y atracciones de feria, pero no los conciertos y espectáculos públicos, que pueden celebrarse con unos estrictos protocolos, con el público sentado y con un registro previo de asistentes. Este es el caso del Festival SonRías Baixas, que se celebrará del 3 al 8 de agosto. El recinto de As Lagoas estará sectorizado, con cuatro espacios con servicios independientes (como aseos y barra de bar) y el más grande tendrá una capacidad para 500 personas. En los próximos días habrá también una reunión entre promotores, Concello de Bueu, Policía Local y Guardia Civil para perfilar el dispositivo de seguridad.

Casos por municipios

La comarca lleva desde principios de julio con una subida constante de casos de COVID-19 y por ello, el comité clínico que asesora a la Xunta en el control del coronavirus decidió más restricciones en estos municipios.

Según el mapa de coronavirus del Sergas, entre los tres municipios suman 285 contagios y según la EOXI de las gerencias de las áreas sanitarias de Vigo y de Pontevedra-O Salnés, con datos más actualizados, 302, de los cuales 92 son en Cangas, 128 en Moaña y 82 en Bueu. Moaña sigue arrastrando el mayor volumen de contagios y tiene una incidencia de casos por cada 100.000 habitantes a 14 días de 639, 31 puntos más que ayer. Bueu tiene una incidencia de 616, con un aumento de 50 puntos con respecto a la jornada anterior y Cangas está en 328, igual que el día antes.

Por lo que respecta a los nuevos casos en los últimos siete días, según el mapa del sergas Cangas tiene 58 (dos más que el día anterior), Moaña 70 (dos más) y Bueu, 38 (uno más).

Con problemas para vacunar a adolescentes

La plataforma del Sergas para dar las citas de vacunación a los adoslecentes entre 16 y 18 años, que la semana pasada se abrió un día antes del anuncio oficial del presidente de la Xunta, sigue con problemas y sin huecos. Muchos jóvenes, después de aquel primer día del miércoles en el que se abrió y pudieron obtener cita al enterarse por las redes sociales, incluso al día siguiente con otro paquete de vacunas, ya no han vuelto a poder obtenerla. Muestran su desesperación ya que las respuestas que obtienen en el teléfono de vacunación son diferentes según quien coja. Así, en una de las respuestas, la persona al otro lado le dice que la página no se abrirá hasta agosto, mientras que en otro momento otra le dice que lo siga intentando incesantemente durante todo el día para ver si aparecen huecos.

Los hosteleros moañeses piden control de la Guardia Civil

La presidenta de la Asociación de hostelería de Moaña, Melania Pena, asegura que ellos no están en contra de las actividades en el municipio, pero viendo cómo está el nivel de contagios de COVID y ante la organización de eventos como el campeonato de fútbol playa o el Intercéltico, pide a las autoridades locales que tomen todas las medidas de control necesarias para evitar lo que ocurrió en las fiestas del Carmen con botellones al margen de los actos organizados por la comisión, que acabaron multiplicando los contagios, y generaron incluso peleas. Por eso que exigen a la alcaldesa que si tiene que convocar la junta local de seguridad para pedir refuerzo de la Guardia Civil porque con dos policías locales no llega, lo haga ya que todas estas actividades tienen un efecto llamada para la realización de botellones: “Nos jugamos nuestro pan como hosteleros”, aseguran en la asociación y recuerdan que ellos siempre pagan las consecuencias.