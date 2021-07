La Xunta de Goberno se suspende otra vez por falta de quórum al no asistir Aurora Prieto

Las aguas siguen revueltas en el Gobierno de Cangas, que en las últimas semanas no vive ni un día apacible. Ayer, la alcaldesa tuvo que suspender la Xunta de Goberno Local por falta de quórum, ya que a la hora de la cita, a mediodía, solo estaban presentes ella y el concejal Mariano Abalo. Aurora Prieto y Adrián Pena, ambos de ACE y los otros dos ediles que permanecen en el Gobierno tras el cese o dimisión de representantes del PSOE, no asistieron a la convocatoria; Prieto, porque se encontraba en una reunión con técnicos de las áreas municipales que tiene delegadas (Cultura, Servizos, Enerxía e Turismo), y Pena, porque está de baja médica y lleva un tiempo alejado del Concello por motivos de salud, según sus compañeros. Con ese panorama, y ante la imposibilidad de celebrar la Xunta de Goberno con menos de tres miembros, la regidora no tuvo más remedio que suspenderla, por tercer lunes consecutivo.

La Xunta de Goberno Local es el órgano que, bajo la presidencia de la alcaldesa, colabora de forma colegiada en la función de dirección política y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que le delega el Pleno y atribuyen las leyes. Está formada por concejales nombrados por Portas y su número no puede ser superior a un tercio de miembros de la Corporación (siete de 21 en el caso de Cangas), pero tampoco inferior a tres representantes. Tras la reciente reestructuración del Ejecutivo local, está formada por Victoria Portas, Mariano Abalo y Aurora Prieto como titulares, y Adrián Pena como primer y único suplente.

Prieto, que mantiene serias desavenencias con la regidora y demás compañeros de grupo, conocía la convocatoria de ayer y fue citada, pero a esa hora tenía una reunión para empezar a perfilar el programa de las Festas do Cristo y “no puedo estar en varios sitios a la vez”, explicó, por lo que debe establecer “prioridades”. Dice que la designación de Adrián Pena como suplente tiene precisamente ese cometido, el de cubrir la plaza en ausencia de alguna de las personas titulares. La militante de Esquerda Unida (EU-IU), integrada en la coalición electoral ACE, no oculta que esta es una de las consecuencias negativas de gobernar en minoría, con solo cuatro de 21 concejales.

Aurora Prieto también lamenta que la de ayer sea la tercera Xunta de Goberno consecutiva que se suspende, ya sea por ausencia de la alcaldesa sin delegar el cargo o por falta de quórum. La semana pasada debía aprobarse una subvención para personal de Turismo y no se realizó el trámite, por lo que la ayuda económica se da por perdida.

Sotelo: “Portas solo viene a Cangas a pacer, no a trabajar”

“La señora Portas solo viene a Cangas a pacer, no a trabajar”. Es la conclusión del portavoz del PP, José Enrique Sotelo, que alude a las manifestaciones de la alcaldesa sobre que “uno no es de donde nace, sino de donde pace”. “Que consulte el diccionario y sabrá lo que es pacer”, insiste, pero elude la definición de la RAE [“Dicho del ganado, comer en los campos, prados, montes y dehesas. Comer, roer o gastar algo”]. Sotelo insiste en que Portas ocupa el cargo de forma “ilegítima, porque nadie le votó”, sino a Pazos, la culpa de la polémica obra de la playa de Rodeira, “que ahora quiere blanquear con una cinta” y aclara que el nerviosismo del PP “es el de los vecinos de Cangas” por su desgobierno. Con respecto a la “renovación” en el PP, dice que se hará “cuando la militancia lo decida, no ella” ni ningún paracaidista de su partido bolivariano, remacha.