No es la selva, aunque lo parezca

Riesgo de ruptura de relaciones diplomáticas entre Bueu y Moaña

“Amighiños si, pero o porquiño polo que vale”. Leticia Santos y Félix Juncal se llevan bien, los dos alcaldes del BNG en sus respectivos pueblos, pero estos días hay riesgo de ruptura de relaciones diplomáticas. ¿La culpa? De las traineras. Este año la “Maruxía” de Bueu se la ha subido a las barbas a la “Terca” de Samertolaméu. Pero los moañeses este fin de semana han dado un golpe de efecto y pusieron una pica en Bueu al ganarle su regata. Una vez hecha la broma hay que reconocer que hay buena sintonía y sana rivalidad. Así debería ser siempre. ¡Forza Meira! ¡Forza Bueu!...y ¡Forza Tirán!

El ansiado regreso de Lorenzo

Llevábamos más de una semana en la que decir que estamos en pleno verano sonaba a cuento chino. La realidad y el calendario no se correspondían. Ahora parece que Lorenzo ha decidido regresar, acompañado de temperaturas suaves. No está mal. No hace falta asfixiarse de calor para disfrutar de la terraza, una cañita y de unos buenos chapuzones playeros.