Vecinas que el domingo acudieron al cementerio de Moaña se encontraron que no había agua, con el consiguiente malestar, y que dicen que les parece increible ir al camposanto poner unas flores o cambiarles el agua y que no haya este servicio tan fundamental. Ayer por la mañana sí había agua. La alcaldesa no tuvo constancia de falta de agua.

Por otra parte, la Policía Local de Moaña denunció al conductor de un patinete eléctrico por no respetar una dirección prohibida, circular con un ocupante y negarse a realizar la prueba de alcohol y drogas.

Las denuncias suman 2.300 euros. Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado en la calle Concepción Arenal, en un tramo restringido al tráfico en fines de semana.

El patinete de alquiler, que conducía un vecino de Cangas, quedó inmovilizado por la Policía Local hasta que lo recogió el propietario de la empresa.