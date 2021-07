Empieza la cuenta atrás para el XV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se va a celebrar en Moaña entre el 5 y el 8 de agosto, con un amplio programa que incluye hasta 15 exposiciones y muestras entre la planta alta de la plaza de abastos y las carpas en el paseo marítimo, una de ellas con el nombre de pavillón do patrimonio.

En el alto de la plaza estará “Inventio Mundi”. En la carpa Culturmar “Olláparo: a historia dos Encontros en imaxes”. El pavillón do patrimonio, junto al palco, albergará “Fasquia 3D: dixitalización e impresión de formas en impresora 3D”; “Agalcari: carpintería de ribeira ao vivo” y“Tirana: memoria do mar en Moaña”. Habrá también una muestra de artesanía, obradoiros de cestería, redes,cantería y embotellado; maquetas de José Domaio en el paseo y en la carpa denominada Borna la exposición “Os evanceiros do mar” mientras que en el pavillón do patrimonio también podrán verse muestras de la Confraría Ibérica do Tejo; “Itsas Kultur Faktoria Albaola, de la Federació Catalana per la cultura y de los Galp.